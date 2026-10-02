El periodista Roberto Leal nombrado como pregonero de La Feria del Libro de Sevilla 2026

Imagen del periodista sevillano Roberto Leal. - FERIA DEL LIBRO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Sevilla 2026 (Felise) ha nombrado a Roberto Leal como su pregonero ya tiene voz para inaugurar su nueva edición. El periodista, presentador y escritor sevillano será el encargado abrir las páginas de forma oficial a una Felise 2026 que, desde 28 de octubre hasta el 8 de noviembre, celebra una nueva edición, consolidando el espacio de los Jardines de Murillo como gran escenario de la cultura sevillana.

Según ha informado la organización en una nota, la elección de Roberto Leal como pregonero adquiere además una dimensión especialmente significativa en la Felise 2026, ya que el periodista ha desarrollado también una trayectoria vinculada a la escritura, con varios libros publicados.

Este año ha dado un paso más en su faceta literaria con la publicación de El sótano, novela con la que se incorpora al género de la ficción. Según ha apuntado la entidad, su presencia, refuerza además uno de los grandes objetivos de la Felise 2026: hacer de la literatura una conversación abierta, transversal y accesible para públicos de todas las edades.

El propio Roberto Leal, reconoce que además de estar "muy muy contento" con su nombramiento como pregonero, esta responsabilidad le hace especial ilusión, "ya que se trata de un regalo doble, por un lado, compartir este momento con mi tierra, mi gente, familia amigos" y por otro porque "ser pregonero de la Feria del Libro de Sevilla el año en que se ha publicado tu novela es sin duda un regalazo", ha expresado.

La designación de Leal se produce además en un momento especialmente importante para la Feria del Libro de Sevilla. Tras la apuesta por los Jardines de Murillo como ubicación, la FELISE avanza en su consolidación como uno de los grandes acontecimientos culturales de la ciudad.

Con un total de 55 casetas y expositores confirmados hasta el momento, la Felise 2026 celebra una nueva edición, con una programación que volverá a reunir a autores, editoriales, librerías y lectores en torno a una agenda de actividades concebida para convertir a Sevilla en un gran punto de encuentro literario.

Entre sus citas más destacadas se encuentra la celebración de la Reader Con, los días 31 de octubre y 1 de noviembre, que este año cuenta con una programación ampliada reforzará la conexión de la Feria con nuevos públicos y comunidades lectoras.

ACERCA DEL PREGONERO

Nacido en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra y licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, Roberto Leal mantiene una fuerte vinculación con Sevilla y con Andalucía. Su trayectoria comenzó precisamente en el periodismo y el reporterismo antes de convertirse en uno de los grandes comunicadores de la televisión española.

Ha trabajado en medios como Telecinco, Canal Sur y TVE y ha estado al frente de formatos como España Directo, Operación Triunfo, Pasapalabra o El Desafío. La Diputación de Sevilla le concedió en 2022 el título de Hijo Predilecto de la Provincia, reconociendo, entre otros aspectos, su vinculación con su tierra y su trayectoria profesional.