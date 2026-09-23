Los peritos de la familia de Ana Buza cuestionan la reconstrucción policial del accidente: "No hay por donde cogerla"

El inculpado en el juicio de la joven Ana Buza en el banquillo de los acusados. - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Uno de los peritos de parte de la acusación particular ejercida por la familia de Ana Buza, la joven fallecida en septiembre de 2019 cuando tenía 19 años mientras circulaba junto a su entonces pareja por el tramo de la autovía A-4 que atraviesa Carmona (Sevilla), ha defendido que "no hay por donde coger" la tesis sostenida por el Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (ERAT) de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, al argumentar estos últimos que lo sucedido la noche en que la chica falleció "no es compatible con el atropello mortal" que intentan probar los progenitores.

La cuarta sesión del juicio con jurado popular encargado de formular un veredicto en torno al caso, celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial de Sevilla, ha contado con la comparecencia de dos profesionales del ERAT, así como con varios peritos que, desde la acusación particular, han intentado probar que la joven no pudo precipitarse del vehículo mientras el mismo circulaba a unos 117 kilómetros por hora por el carril de desaceleración sufriendo "solo abrasiones".

LOS PERITOS DE LA FAMILIA

En su intervención, uno de los mismos, identificado como graduado en Ingeniería Técnica Industrial, ha explicado que, tras varias pruebas practicadas "en sus propias carnes" con un vehículo alquilado idéntico al que aquella noche circulaba y en la misma vía, es "imposible" que a la referida velocidad "no descarrilase, volcase o al menos dejase marcas al derrapar".

Por ello, a su juicio, la única concatenación posible de hechos es que el coche se hubiese "aproximado intencionadamente" hacia la barrera bionda, ello, cabe recordar, en consonancia con el argumentario de la familia de Ana Buza, que asegura que la misma abandonó el vehículo tras quedar detenido en la vía durante una discusión y fue posteriormente atropellada por su entonces pareja como "culmen" de la relación "tóxica" que ambos mantenían.

Además, según ha proseguido, de haberse precipitado la joven tras impactar contra el asfalto a tal velocidad, la "fuerza de la inercia" y la abrasividad propia de un material como el hormigón hubiesen "seccionado varios miembros" del cuerpo de la chica. "¿Quién sobrevive a un impacto así? Tal vez la pata de un elefante, pero ningún cuerpo humano supera eso".

LO QUE DICE LA GUARDIA CIVIL

Por su parte, los profesionales de la ERAT que han acudido a la sesión han explicado que el cuerpo de Ana Buza presentaba abrasiones y lesiones en la rodilla derecha, parte trasera del muslo y parte superior del cuerpo que indican que la chica "salió despedida" y sus extremidades rozaron contra una superficie "dura".

El vehículo, por su lado, sufrió desperfectos que "no son compatibles con un atropello mortal". Entre ellos, han destacado que las abolladuras sufridas hubiesen sido "más anchas" de haber tenido que impactar contra un obstáculo o que el retrovisor podría haber quedado inutilizable en lugar de registrar meramente una "fractura parcial".

Es más, han subrayado que de haber impactado contra el cuerpo de la chica de forma intencionada, sin duda este vehículo debería haber presentado restos biológicos, como cabellos, o restos de prendas que hubiesen sufrido roturas en la colisión.

El encausado enfrenta una petición fiscal de tres años de cárcel por un presunto delito de homicidio imprudente. La familia, en calidad de acusación particular, solicita 20 años de cárcel por un presunto delito de asesinato u homicidio doloso de forma subsidiaria.