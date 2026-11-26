Elliot, un perro en adopción en Huévar (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

Elliot, un perro en adopción, será el encargado de arrancar este viernes el alumbrado navideño en el municipio sevillano de Huévar del Aljarafe.

Según ha informado el Gobierno local, este perro se encuentra en estos momentos en manos de la asociación Amores Incondicionales de Huévar.

Las actividades se iniciarán este viernes desde las 16,00 horas en la Plaza de España, con la apertura del mercadillo navideño, que contará con hinchables, bola gigante de Navidad, talleres infantiles y visita del Grinch.

A las 19,00 horas se podrá disfrutar de un espectacular videomapping, encendido a cargo de Elliot, una gran nevada y la actuación del Coro de Campanilleros.

Además, el Ayuntamiento felicitará las fiestas especialmente a las familias de los niños y niñas que han nacido y se han empadronado en el pueblo durante 2026, que recibirá de bonos de 50 euros cada uno.

Las actividades seguirán el 12 de diciembre con la coronación de los Reyes Magos y la Estrella Guía, con una gran fiesta infantil con títeres, talleres infantiles, taller y venta de galletas caseras de Navidad, Cartero Real y visita de los camellos de Sus Majestades. Seguirá con un pasacalles y posterior coronación de los protagonistas de la Cabalgata de 2027.

La coronación tendrá lugar en el Salón de Actos municipal, mientras que las actividades infantiles se llevarán a la Plaza de España.

El 18 de diciembre se ha programado la V edición de la Zambombá Navideña de Huévar, que tendrá lugar con artistas locales en el porche de la Iglesia, con un ambigú a beneficio de Cáritas.