Persán adquiere la empresa Mibelle Group y sus plantas en varios países como "hito" de su expansión mundial

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa sevillana Persán ha firmado un acuerdo con el retailer suizo Migros, para adquirir Mibelle Group, una compañía especializada en cuidado personal y cosmética, cuidado del hogar, nutrición, así como el desarrollo de ingredientes activos.

La empresa española se hace cargo de todos los empleados e instalaciones de Mibelle Group en Suiza, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos y Australia. No se incluye la filial surcoreana de Mibelle Group, Gowoonsesang Cosmetics Co, Ltd, que ha sido adquirida por L'Oréal S.A., como se comunicó en diciembre de 2024.

La adquisición de Mibelle Group supone un hito en la expansión internacional de Persán. La compañía andaluza cuenta con más de 2.000 empleados y tres plantas en Sevilla (España), Wróblowice (Polonia) y Saint-Vulbas (Francia). Con los 1.400 trabajadores de Mibelle Group, Persán sumará más de 3.000 empleados y su facturación se elevará por encima de los mil millones de euros.

El director ejecutivo de Persán, Antonio Somé, ha declarado que "estamos muy contentos por anunciar este acuerdo con Migros que ayudará a Persán a fortalecer su presencia internacional. La adquisición de Mibelle Group nos permitirá acceder a nuevas categorías tecnológicamente avanzadas y a seguir desarrollando productos innovadores y de calidad para todos nuestros clientes. Mibelle Group comparte valores y visión estratégica con Persán por lo que no dudamos de que esta operación será beneficiosa para todas las partes. En esta nueva etapa mantendremos las señas de identidad que nos han llevado hasta aquí: la apuesta por las personas, la innovación, la tecnología y la sostenibilidad. Estamos deseando explorar las oportunidades que trae consigo este histórico paso".

Por su parte, el responsable de Migros, Matthias Wunderlin, señaló que "estamos muy felices de haber encontrado un nuevo propietario extremadamente competente y competitivo para Mibelle Group. La empresa ha crecido con éxito más allá del mercado suizo y del enfoque que Migros ha definido para su futuro. Como parte de Persán, Mibelle tendrá un propietario que permitirá al grupo proseguir su estrategia de crecimiento y expansión internacional con mayor éxito en el futuro".

Mientras tanto, el CEO de Mibelle Group, Peter Müller, ha manifestado que "estamos convencidos de que, con Persán como nuevo propietario, reforzaremos aún más nuestras relaciones con los clientes, que podrán beneficiarse de competencias y capacidades adicionales que nos permitirán ofrecerles soluciones aún más innovadoras y una gama de productos aún más completa".