El pianista Jean-Efflam Bavouzet sustituye a Martha Argerich en el concierto de este viernes en el Maestranza de Sevilla

Archivo - El pianista franceés Jean-Efflam Bavouzet. - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pianista Jean-Efflam Bavouzet ofrecerá el concierto previsto junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), bajo la dirección del maestro Charles Dutoit, este viernes 12 de diciembre, debido a la cancelación de la actuación de Martha Argerich, quien se ha visto obligada a suspender su participación por un proceso gripal "que arrastra desde hace varios días y cuya evolución no ha sido la esperada".

Así lo anuncia el Teatro de la Maestranza en un comunicado, en el que destaca que el pianista Jean-Efflam Bavouzet asumirá su lugar en el concierto, dentro del ciclo 'Gran Selección'. Argerich ya se había visto obligada a cancelar sus compromisos en las salas Musikverein de Viena (Austria) e Isarphilharmonie de Múnich (Alemania) durante este proceso, y mantenía la esperanza de recuperarse a tiempo para actuar en Sevilla.

En este sentido, el programa se mantiene sin modificaciones: Héctor Berlioz - Obertura El carnaval romano, op. 9; Maurice Ravel - Concierto para piano en sol mayor; Antonín Dvorák - Sinfonía núm. 9 en mi menor, op. 95, 'Del nuevo mundo'.

El Teatro de la Maestranza desea una pronta recuperación a la pianista Martha Argerich y agradece la rápida disposición de Jean-Efflam Bavouzet, así como la cooperación del maestro Charles Dutoit y de los músicos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, concluye el comunicado del espacio escénico del Paseo Colón.

Jean-Efflam Bavouzet es un pianista francés de carrera internacional, galardonado y destacado por sus interpretaciones y grabaciones con las principales orquestas del mundo, así como por sus aclamados ciclos de obras completas de compositores como Haydn, Beethoven y Debussy. Es reconocido por su "profunda afinidad" con la obra de Maurice Ravel, que en la actualidad se encuentra en una gira internacional.

Las personas que prefieran no asistir al concierto debido al cambio de pianista podrán solicitar la devolución de sus entradas escribiendo a 'taquilla@teatrodelamaestranza.es' antes del viernes 12 de diciembre a las 14,00 horas.