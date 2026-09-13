Piden 16 años y medio de cárcel para un hombre acusado de drogar y grabar a su novia desnuda e inconsciente en Sevilla

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Sevilla. Archivo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Sevilla el próximo día 21 de septiembre como acusado por haber grabado a su novia sin su consentimiento y mientras la misma dormía en el hogar que ambos compartían. Se encontraba desnuda e inconsciente a causa de los fármacos que el mismo habría suministrado en su bebida, hechos por los que enfrenta una petición fiscal de 16 años y medio de prisión.

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press, ambos mantuvieron una relación sentimental desde 2018 hasta julio de 2024, si bien en febrero de 2024 dejaron la relación y la retomaron en abril.

Cabe reseñar que ambos convivían en el domicilio del procesado, por lo que el mismo, en diversos momentos de los meses de mayo y junio del 2024, grabó con su teléfono móvil a su entonces pareja mientras dormía desnuda, llegando incluso a realizar grabaciones de sus pechos y genitales sin su consentimiento.

Es más, según ahonda el escrito en abril de 2024 el acusado grabó a la chica mientras la misma se encontraba inconsciente en su cama y mientras llevaba a cabo conductas de índole sexual "sin que ella respondiese a ningún estímulo".

"Permanecía en todo momento inmóvil y sin interactuar con el procesado", una situación que se debió, según el Ministerio Público, a que la misma se encontraba bajo los efectos de algún fármaco que este hombre le habría suministrado en la bebida.

La Fiscalía esgrime que los hechos son constitutivos de sendos delitos de agresión sexual y contra la intimidad, por los que responde el procesado en calidad de autor y enfrenta una petición fiscal de 16 años y medio de prisión.