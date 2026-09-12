Piden 4 años de prisión por aislar a su madre con deterioro cognitivo para tomar su patrimonio y estafar 50.000 euros

Archivo - Audiencia Provincial de Sevilla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos hermanos se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Sevilla el próximo día 21 de septiembre para dar comienzo a un juicio en el que enfrentarán una petición fiscal de cuatro años de prisión al estar acusados de haber apartado a su madre del resto de sus hermanos y llevársela a paradero desconocido mientras que la misma presentaba un evidente deterioro cognitivo en aras de hacerse con su patrimonio y llevar a cabo un fraude que la Fiscalía ha valorado en unos 50.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, consultado por Europa Press, ya en el año 2000 la progenitora padecía patologías diversas, entre ellas un deterioro cognitivo leve o trastorno de afectividad, una situación que llegó incluso a agravarse hasta devenir en un deterioro cognitivo moderado-grave que afectó a su capacidad para evaluar o actuar en determinadas situaciones.

Incide en que "no poseía capacidad suficiente para atender las facetas que conformaban su autogobierno", así como a la administración de su patrimonio, por lo que desde el mes de junio de 2018 sus hijas instaron su incapacitación judicial, si bien, a día de hoy, aún este procedimiento no ha concluido.

En el momento en el que esta demanda de incapacitación fue presentada, los acusados, "conocedores de que sus hermanos pretendían incapacitar a su madre, se personaron en su vivienda y, sin dar ningún tipo de explicación, se la llevaron a un paradero desconocido".

Desde entonces, explica la Fiscalía, ambos acusados "impidieron a sus hermanos relacionarse con su madre, a fin de aislarla y poder hacer efectivo su plan de apoderarse de su patrimonio".

Cabe mencionar que en el mes de octubre de 2018, una de las afectadas pudo ver a su madre en una terraza, si bien uno de sus hermanos impidió que, finalmente, se comunicase con ella más allá de una breve conversación a través de la puerta del inmueble, una situación que se repitió en una segunda ocasión. "En ninguna de las dos ocasiones logró que los acusados le abriesen la puerta".

Los investigados, "conocedores de la situación en la que su madre se encontraba, procedieron a gestionar su patrimonio en su propio beneficio". Es más, llegaron a sustraer propiedades y capital del que se fueron apoderando "sin contar en ningún momento con autorización, dado que la mujer no se encontraba psíquicamente capacitada para otorgarlo, y sin poderlo en el conocimiento de sus hermanos".

Mientras que su madre se encontraba en paradero desconocido, "lo que, además, impedía que se pudiese tramitar su proceso de incapacitación judicial", las hermanas de los acusados interpusieron una denuncia.

Por ende, los mismos fueron detenidos en febrero de 2020, momento en el que su madre pudo volver a su domicilio habitual, en el que convivía con uno de sus hijos. No obstante, ya en el mes de mayo, los acusados retomaron su hazaña y, personándose sin dar explicación a sus familiares, volvieron a llevarse a su madre consigo.

Ya a mediados de 2020, la mujer presentaba un deterioro cognitivo moderado-grave y contaba únicamente con el importe de su pensión de viudedad para su sustento, si bien carecía incluso de un inmueble que fuese de su propiedad para poder vivir.

La Fiscalía detalla que los hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida abusando de la vulnerabilidad de la víctima, por el que responden ambos acusados en concepto de coautores. Ha fijado el valor de esta defraudación en más de 50.000 euros.

Por todo ello, solicita cuatro años de prisión para ambos investigados, de cara al juicio que, según está previsto, tendrá lugar el próximo 21 de septiembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.