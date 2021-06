Pimentel valora el "impulso de Cs a una oficina que ayude a gestionar ayudas de Estado a autónomos y empresas"

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de Cs en Sevilla, Álvaro Pimentel, ha señalado que, "frente a un sistema de subvenciones demasiado complicado establecido por el Gobierno de Pedro Sánchez, Ciudadanos se pone del lado de los andaluces con la creación de una Oficina en la Consejería de Empleo, que colaborará en las solicitudes y tramites de esos incentivos, dotados de 1.109 millones de euros para Andalucía".

En un comunicado, Pimentel ha aplaudido la convalidación esta semana en sede parlamentaria del Decreto Ley que regulará la gestión de esas ayudas provenientes de Europa en Andalucía. Según indica, se trata de una oficina técnica de apoyo específica "debidamente dotada con medios materiales propios y la contratación de 105 funcionarios interinos, con el objetivo de agilizar al máximo la tramitación de esas ayudas estatales".

De hecho, el coordinador sevillano de Cs ha destacado que, "a pesar de la carga burocrática con la que el Gobierno de Sánchez ha configurado estas subvenciones, desde la Consejería de Empleo que dirige Ciudadanos ya se está trabajando y podemos decir que hemos establecido un mecanismo ágil de gestión de dos meses, de manera que en agosto podrán quedar resueltos los primeros expedientes".

Pimentel ha incidido en que, "frente a quienes han estado acostumbrados siempre a enmarañaban las tramitaciones, frente a un paquete de ayudas muy mal diseñado por el PSOE, en Cs ponemos eficacia en la gestión para que de verdad ese dinero llegue a quienes lo necesitan en tiempo y forma". "Y eso tiene que ser ahora, sin perder ni un minuto más", ha recalcado el portavoz provincial de la formación naranja, añadiendo que "hay empresarios, autónomos y pymes que no pueden aguantar mucho más tiempo, que están poniendo en juego el futuro de sus negocios".

El coordinador de Cs Sevilla ha señalado que "uno de nuestros objetivos era simplificar la administración y cuando Ciudadanos llegó al gobierno andaluz en un año ya tenía un Decreto que eliminaba hasta un centenar de trámites". "Durante la pandemia hemos establecido sistemas ágiles que nos han permitido movilizar más de 1.600 millones de ayudas a nuestro tejido productivo, especialmente autónomos" y "ahora damos un paso más simplificando en dos pasos la gestión de estas subvenciones estatales, que van desde los 3.000 a los 200.000 euros, en función de la caída de la facturación, y cuyo plazo de solicitud acaba el 15 de julio", remarca.

"Si el objetivo es ayudar a nuestros empresarios y autónomos, tenemos que hacer todo lo posible para que soliciten y no se pierda ni un solo euro", ha señalado Pimentel. Tal es así, que el portavoz sevillano del partido liberal ha querido poner en valor también que "no contentos con el diseño del procedimiento, Ciudadanos también se ha preocupado desde la Consejería de Empleo de ampliar las 95 actividades subvencionables establecidas por el Gobierno hasta un total de 154, porque nosotros sí somos conscientes de la variedad de nuestro tejido empresarial y no podíamos consentir que más del 90 por ciento del mismo quedase fuera de estas ayudas tan necesarias".

Para finalizar, Pimentel ha reafirmado que "la colaboración de la Administración es clave para reactivar nuestra economía sin dejar a nadie atrás" y "ahí está y va a seguir estando Cs en la Junta de Andalucía", porque creemos en la Administración ágil, útil y del lado de las personas".