El Planetario de la Casa de la Ciencia de Sevilla estrena el 5 de junio 'Dinosaurios, una historia de supervivencia'

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, centro de divulgación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), viaja 225 millones de años atrás con el estreno, el próximo 5 de junio con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, de una nueva sesión en el planetario llamada 'Dinosaurios, una historia de supervivencia', en la que la ciencia y el cine se unen en el mismo objetivo de "acercar la historia natural al público familiar".

Esta historia, cuya protagonista es Celeste, ha sido producida por la compañía española Render Area bajo la tecnología fulldome, un lenguaje cinematográfico novedoso en el que no hay espacio para la secuencia de planos tradicional. La sesión tiene una duración de 28 minutos y está dedicada a un público de todas las edades, ha señalado la Casa de la Ciencia este martes en una nota de prensa.

A Celeste le fascinan los dinosaurios. Se está preparando para hablar en clase sobre su extinción cuando Moon, un mágico personaje repleto de sabiduría, le plantea una duda: ¿y si te dijera que aún quedan dinosaurios entre nosotros? Celeste acompañará a Moon en un viaje en el tiempo. Una apasionante aventura que les llevará a visitar la Tierra en un pasado muy remoto. Verán transformaciones que han acompañado a estos seres durante millones de años creando criaturas gigantes, seres acorazados y super depredadores, hasta el día en el que el gran impacto provocó una extinción masiva en la Tierra. Celeste descubrirá la clave de su supervivencia.

El director y productor de esta película, Javier Bollaín, personifica la unión entre el mundo audiovisual y científico al ser geólogo, cineasta y naturalista con más de veinte años de experiencia en la producción de contenidos relacionados con la ciencia. Además, ésta no ha sido su única producción exitosa, ya que planetarios de todo el mundo disfrutaron con su primera película especializada, 'Beyond the Sun', que ya ha llegado a ser traducida a 24 idiomas.

Esta proyección es fruto de la colaboración de otros planetarios de la Red de Planetarios de España, entre los que se encuentran las ciudades de A Coruña (Casa de las Ciencias), Pamplona (Planetario de Pamplona), Cuenca (Museo de las Ciencias de Castilla La Mancha y MUPA), Granada (Parque de las Ciencias), Barcelona (Cosmocaixa), Badajoz (Experimenta. Centro Interactivo de Ciencia) y el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla.