La plataforma vecinal contra los cortes de luz de Sevilla acusa a la Fiscalía de "lavarse las manos" al "no actuar"

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Barrios Hartos ha acusado a la Fiscalía de Sevilla de "lavarse las manos" al "no actuar contra Endesa", valorando así la decisión judicial de archivar las diligencias correspondiente a la denuncia de la plataforma por las persistentes interrupciones en el suministro eléctrico en diversas barriadas desfavorecidas de la capital. La Fiscalía ha aplicado los mismos términos de su decisión previa de archivar la denuncia inicial de 18 vecinos del Polígono Sur contra Endesa.

En una nota de prensa, Barrios Hartos ha recordado que el escrito ante la Fiscalía insistía en "las muchas ilegalidades que entendemos que Endesa está cometiendo en los barrios obreros". Los vecinos firmantes del documento han recibido una respuesta oficial del fiscal Luis Martín Robredo en la que se afirma que los cortes de luz "no revisten caracteres de infracción penal" y que en la denuncia "no se ha explicitado en qué tipo penal pudieran encuadrarse" los hechos.

La plataforma ha reconocido que "no es ninguna sorpresa que un fiscal no se atreva a meterle mano a un monstruo gigantesco como es Endesa". No obstante, los vecinos entienden que "resulta extraño" que la Fiscalía demande a las personas denunciantes que sean ellas quienes expliciten el tipo penal en que deben encuadrarse los cortes de luz, "ya que es ella quien tiene el deber de investigar los hechos y encuadrarlos en el tipo penal que considere, ya que es para eso para lo que le pagamos".

Barrios Hartos ha reiterado su "convicción" de que "sí existen los delitos que denunciamos y Endesa es una empresa responsable incluso de muertes", con el agravante de que "tiene el monopolio absoluto de la red de distribución" Otro de los argumentos esgrimidos por la Fiscalía para no dar curso a la denuncia recibida es que "no se explicita con detalle, fecha y hora concretas así como lugares en los que se han producido los cortes".

En este sentido, ha lamentado que "si la Fiscalía tuviera intención de actuar, nos podía haber llamado a testificar y hubiéramos aportado dichos datos con todo lujo de detalles". Respecto al delito de estafa, dice la Fiscalía que "no concurren los supuestos para demostrarlo" y que "la denuncia no identifica a las posibles víctimas en concreto". Barrios Hartos, no obstante, ha sostenido que "sí es una estafa que Endesa incumpla reiteradamente el compromiso de suministrar un fluido eléctrico continuo y adecuado que tiene adquirido con los consumidores, siendo un monopolio absoluto en el sector".

El fiscal sí reconoce que "la problemática social derivada de los cortes de suministro es aguda y persistente y que las actuaciones emprendidas por otras instancias no han dado los resultados apetecidos". De esta forma, según Barrios Hartos, "la Fiscalía sí reconoce la situación de indefensión que numerosos vecinos y vecinas padecemos ante Endesa".

El escrito de Fiscalía señala, según la plataforma, que sí "procede deducir testimonio de las presentes para su remisión al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, así como a la Consejería de Industria, Comercio y Minas de la Junta de Andalucía para que evalúen la procedencia de actuaciones inspectoras y demás que resulten procedentes". Desde Barrios Hartos se ha lamentado que "la Fiscalía no sólo echa balones fuera, sino que los coloca en el tejado de las administraciones a las que señala".

La plataforma vecinal ha apuntado, por último, que "esas administraciones ya están obligadas a realizar actuaciones inspectoras, sin que medie escrito de Fiscalía". Barrios Hartos se ha reafirmado "en la idea de que sólo nos queda el camino de la lucha y la movilización social" y ha señalado que "todas las instituciones a las que hemos recurrido nos han dado la espalda y, en cambio, han ofrecido su mejor sonrisa al monopolio absoluto en materia de distribución eléctrica en Andalucía".