El Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) se suma a la reclamación de solidaridad con Ceuta

Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha aprobado este viernes una moción "en apoyo y solidaridad con el pueblo de Ceuta" ante la situación extraordinaria vivida en la ciudad los días 30 y 31 de julio y sus consecuencias.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el acuerdo plantea alcanzar "unidad de acción institucional y solidaridad entre territorios" ante "una de las mayores crisis humanitarias y migratorias de su historia reciente" y "expresar la solidaridad y el apoyo del Ayuntamiento a la ciudadanía de Ceuta ante la situación extraordinaria vivida los días 30 y 31 de julio y sus consecuencias".

De esta manera, el acuerdo también ha reconocido "el trabajo desarrollado por las instituciones, servicios públicos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, profesionales, entidades sociales, organizaciones humanitarias y personas voluntarias que han trabajado y continúan trabajando".

Asimismo, ha recogido el "firme compromiso del consistorio con la integridad territorial de España, la defensa de sus fronteras, la legalidad y la protección de los derechos humanos", además de plantear "reivindicar la cooperación, coordinación y lealtad institucional entre el Gobierno de España, la Ciudad Autónoma de Ceuta, las comunidades autónomas y las entidades locales para afrontar de manera conjunta las consecuencias derivadas de situaciones extraordinarias como la vivida".

En la misma línea, el acuerdo ha reiterado su "compromiso municipalista" y la lealtad institucional del Ayuntamiento con Ceuta y con el conjunto del Estado, manifestando que la seguridad, la legalidad, la convivencia y la defensa de los derechos humanos son principios "plenamente compatibles".

INTERPELACIÓN A GOBIERNOS AUTONÓMICOS

Entre los acuerdos aprobados también ha figurado instar "a todos los gobiernos autonómicos, y especialmente a aquellos que han mostrado resistencia al cumplimiento de los acuerdos y mecanismos de distribución acordados, a actuar con responsabilidad de Estado y solidaridad interterritorial" y "reclamar que ninguna ciudad o administración tenga que afrontar en solitario situaciones de presión migratoria o crisis humanitarias".

El Pleno ha planteado asimismo hacer un llamamiento para "preservar la convivencia, la serenidad y el respeto, rechazando cualquier manifestación de odio, discriminación, intolerancia o violencia y evitando discursos que contribuyan a la división o a la confrontación social".

Además, el acuerdo "condena cualquier acto de violencia, intimidación, amenaza o agresión que pueda producirse en este contexto", así como cualquier ataque contra personas, colectivos, profesionales de los medios de comunicación, o bienes públicos y privado y "reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con una sociedad plural, diversa y cohesionada".

Por último, ha reconocido que "la crisis migratoria vivida en Ceuta tiene una clara dimensión exterior y geoestratégica", así como "reafirmar, en consecuencia, el compromiso del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe con la defensa de la soberanía española en Ceuta y Melilla, con la integridad territorial del Estado y con una política exterior y de fronteras que garantice la seguridad, la legalidad y los derechos humanos."