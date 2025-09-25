El pleno de la Diputación de Sevilla aprueba pedir a la Junta colaboración financiera del Plan de Mejora Aguas de Huesna

Sevilla.-Declaración institucional de la Diputación en conmemoración del Día de la Salud mental y en apoyo al Arte Sacro - EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves durante una sesión ordinaria, con la abstención del PP y el apoyo del resto de grupos, una moción presentada por el Grupo Socialista en la que recuerda la importancia de mejorar un sistema de abastecimiento público que suministra agua potable a más de 250.000 personas en 19 municipios de la provincia.

En la cita, el Grupo Socialista ha defendido una propuesta para solicitar al Gobierno andaluz que se comprometa a cofinanciar el Plan de Actuación para la Mejora de la Red Principal de Aguas del Huesna, "al menos en el 50% del valor de las inversiones que se ejecuten", tal y como señalaba en una nota de prensa.

De esta forma, el diputado provincial y responsable del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha explicado que "estamos hablando de un sistema de abastecimiento público que garantiza agua potable a unos 250.000 vecinos", correspondientes a los 19 municipios que integran actualmente el sistema y que están representados en el Consorcio según su peso poblacional.

El plan incluye un diagnóstico completo de la tubería principal y una serie de actuaciones prioritarias en los tramos más críticos, especialmente aquellos que atraviesan zonas pobladas o presentan infraestructuras en estado deficiente, como los situados en Tocina, Los Jinetes, vías de alta y convencional, el paso por la A-4 y el río Guadaíra. Además, se contempla mejorar la resiliencia de la red de alta para que, en caso de emergencia o avería, el sistema pueda sectorializarse y minimizar los cortes de suministro.

"El coste aproximado de estas actuaciones, según una primera estimación, ronda los 42 millones de euros", ha destacado Gonzalo Domínguez. "Por ello, es necesaria la implicación de todos los agentes, y desde aquí solicitamos colaboración y financiación al Gobierno de Moreno Bonilla".