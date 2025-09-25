El pleno de la Diputación de Sevilla aprueba una propuesta para condenar el genocidio contra el pueblo palestino

Sevilla.-El pleno de Diputación aprueba sendos convenios de colaboración con la US y la UPO para estudios sobre igualdad - EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves una moción impulsada por Con Andalucía, con los votos a favor del grupo y del PSOE, la abstención del PP y el voto en contra de Vox, una propuesta para condenar el genocidio contra el pueblo palestino y exigir acciones concretas a las instituciones locales, nacionales e internacionales.

El portavoz de Con Andalucía en la Diputación de Sevilla, José Antonio Mesa, ha indicado durante la presentación de la proposición que "el delito de genocidio no es opinable. Está definido por el Derecho Internacional desde 1948 y, según la Comisión de Naciones Unidas, en Gaza se cumplen cuatro de los cinco criterios".

Mesa Mora ha subrayado que "la pasividad de la comunidad internacional equivale a complicidad" y ha pedido que la provincia de Sevilla "no mire hacia otro lado". "Queremos que nuestra Diputación y todos los ayuntamientos sevillanos cuelguen la bandera palestina como símbolo de solidaridad y que rompan cualquier relación, también contractual, con quienes apoyen este genocidio", ha reclamado.

Además, ha anunciado que su formación ha propuesto una concentración el próximo 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con Palestina, con las banderas de los edificios provinciales a media asta para honrar a las víctimas.