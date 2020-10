El pleno de la Diputación de Sevilla pide a la Junta más fondos para la dependencia y elevar el precio por hora

SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Sevilla, celebrado este jueves vía telemática, ha aprobado una moción de Adelante en demanda de que la Junta incremente la financiación del sistema de Dependencia, reconozca a las trabajadoras de los servicios de ayuda a domicilio como personal sociosanitario y eleve a 16 euros el coste por hora del servicio para "dignificar las condiciones laborales y retributivas del personal afecto al sector", entre otros aspectos.

La moción, defendida por la diputada provincial y portavoz de Adelante María Izquierdo, achaca al Gobierno andaluz de PP y Cs una reforma "exprés" de la Ley autonómica de Servicios Sociales que "deroga la reserva legal en favor de los servicios sociales comunitarios de las Corporaciones Locales andaluzas" a la hora del "reconocimiento de las situaciones de dependencia".

Tal extremo, según la coalición, deja "en un limbo jurídico cuestiones tan esenciales como quién será la puerta de entrada al sistema de la dependencia de las solicitudes o quién realizará las propuestas de los planes individuales de atención que se han venido haciendo hasta la fecha por parte de los servicios sociales comunitarios".

Ante esta situación, la moción insta a la Junta de Andalucía a que se devuelvan las competencias a los servicios sociales comunitarios en materia de Dependencia y que, además, se simplifiquen los procedimientos que define la propia Junta de Andalucía para agilizar la resolución de situaciones de Dependencia.

Adelante recuerda además que el sistema de Dependencia "adolece claramente de una falta de financiación adecuada y estable para poder dar atención a los más de 64.000 dependientes que se hallan a la espera de recibir un prestación del sistema y que se ven envueltos en el limbo burocrático creado por la propia Junta de Andalucía".

RECLAMACIONES A LA JUNTA

Así, la moción insta a la Junta de Andalucía a que "se incremente la financiación del sistema de Dependencia y se resuelvan de forma urgente todos los expedientes que actualmente están pendientes de resolución en las diferentes Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación", así como que se incluyan a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio cómo personal sociosanitario proporcionándoles acceso urgente a todas las pruebas diagnósticas relacionadas con la actual pandemia.

La propuesta recoge otros aspectos adicionales, como el incremento del coste/hora del servicio de ayuda a domicilio a 16 euros/hora, como "coste mínimo para poder dignificar las condiciones laborales y retributivas del personal afecto al sector".

Por último, se solicita a la Diputación que "estudie adelantar los pagos vinculados con la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que en la actualidad afrontan los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, ya que a muchos de estos pequeños ayuntamientos les está ocasionando graves problemas de tesorería". "De esta manera, la Diputación Provincial de Sevilla sería quien soportaría con su tesorería los atrasos ocasionados por la Junta de Andalucía, aminorándose de los problemas para los ayuntamientos".

APELACIÓN AL ESTADO

Frente a ello, el PP ha avisado de que las políticas de dependencia necesitan "la financiación necesaria por parte del Estado", al que ha reclamado más fondos, asegurando que la administración andaluza ha incrementado sus transferencias a las administraciones locales para sufragar los servicios de ayuda domiciliaria una vez certificados los servicios efectivamente prestados.

Además, los populares han avisado de que el Gobierno andaluz ya ha anunciado su decisión de "revisar los precios" de la ayuda domiciliaria, asegurando que Andalucía cuenta actualmente con un "máximo histórico de personas atendidas" por el sistema de dependencia, tras haber incorporado a 1.774 personas más como beneficiarias a cierre de septiembre pese a las restricciones del estado de alarma de la pasada primavera.

Finalmente, el presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobos, ha tomado la palabra para defender que la institución provincial no tiene "ningún problema en anticipar" los fondos a los municipios siempre que la Intervención lo autorice, pero ha alertado de que la Administración andaluza no remite los "certificados" para ello, lo que provoca que la Intervención de la institución no "permita" esos adelantos.

"Los ayuntamientos no tienen por qué soportar esa falta de temporalidad" en la incorporación en los fondos, ha enfatizado, siendo la moción aprobada con el voto a favor de Adelante y el PSOE, el voto contrario del PP y Vox y la abstención de CS.