El pleno de Palomares (Sevilla) pide a la alcaldesa revisar de oficio y revocar la licencia de la nueva gasolinera

PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA), 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla), gobernado en minoría por la socialista Ana Isabel Jiménez Salguero, ha aprobado una moción conjunta de los grupos de oposición, --Cs el PP, IU, Podemos y Vox--, que insta a la alcaldesa a emprender la revisión de oficio de la licencia de obras concedida para la instalación de una estación de servicio en una zona residencial de este municipio aljarafeño, para intentar revocar la misma.

El portavoz municipal de Cs y diputado provincial, Manuel Bemjumea, ha sido el encargado de presentar esta moción conjunta de los grupos de oposición que insta a la alcaldesa a "iniciar los trámites necesarios para revocar la licencia" del citado proyecto de nueva estación de servicio, "mediante el procedimiento de revisión de oficio y declaración de disconformidad con la ordenación urbanística" derivada de la modificación de planemiento urbano aprobada por el Ayuntamiento el mismo día de ser concedida la autorización de obras.

Y es que según Benjumea, no es de recibo permitir la construcción de una gasolinera "en una zona residenciaL, a seis metros de las viviendas". "No es el modelo" de municipio "a seguir" por el que apuesta la ciudadanía de Palomares, según el portavoz municipal de Cs, quien ha admitido que ya se trata de un "problema de difícil solución", derivado a su entender de "la dejación" del Gobierno local del PSOE, pues el mismo se remonta a "tres años atrás".

POR "EL INTERÉS PÚBLICO"

Por el PP, el edil Carlos Franco Franco ha admitido que la autorización de la licencia "es un acto reglado", pero ha rememorado que el mismo día en el que fue firmada la licencia, el pleno del Ayuntamiento aprobó una modificación urbanística que hace "incompatible instalar una gasolinera" junto a las viviendas. Por eso, ha invocado el "interés público" para "ejercitar la potestad de la Administración de revocar sus propios actos" merced al beneficio comunitario.

Juan Carlos Olivar, de IU, ha manifestado en ese sentido que se trata de "intentar revocar la licencia por la disconformidad con la modificación del planeamiento urbano" aprobada por el pleno inmediatamente después de ser firmada la autorización.

"INNUMERABLES REUNIONES"

La alcaldesa, de su lado, ha expuesto que la primera solicitud de dicha licencia de obras se remonta a 2017, cuando ella estaba en la oposición, alegando que se ha tratado de un "asunto sobrevenido", por lo que ha negado cualquier "dejación". Es más, ha defendido que ha celebrado "innumerables reuniones" y consultas, pero ha sido imposible "encontrar una salida".

Según ha dicho, no había "argumentos" en materia de regulación o normativas para denegar la licencia, pesando un informe técnico de la Diputación según el cual "la licencia había que darla". "Es un acto reglado", ha dicho una vez más, avisando en paralelo de que la modificación del PGOU aprobada esa misma jornada "no es retroactiva" y no afecta a "las licencias en curso". "Eso lo dicen los técnicos municipales y de la Diputación", ha aseverado, siendo la moción aprobada con el respaldo de toda la oposición y el rechazo del PSOE, que gobierna en minoría.