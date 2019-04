Pleno de Sevilla aprueba modificación presupuestaria de 800.000 euros para 13 acciones en barrios y realojo de Pajaritos

Publicado 05/04/2019 13:46:01 CET

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado, con el apoyo de PSOE, Participa Sevilla e IU y la abstención de PP y Cs, una modificación del vigente presupuesto municipal de alrededor de un millón de euros, de los que 440.000 se destinará a realizar 13 actuaciones en los distritos, mientras que otros 400.000 euros se emplearán en el realojo de las familias desalojadas de Los Pajaritos con motivo de la renovación de las viviendas sociales que habitaban. El resto será para pagos de inversiones ya ejecutadas.

En la sesión, que ha arrancado con el acto de toma de posesión del acta como edil de Cs de Inmaculada María Ocaña, el delegado de Hacienda, Joaquín Castillo (PSOE), ha detallado esta modificación cuyas partidas incrementadas se nutren de múltiples bajas de las vigentes cuentas relacionadas con partidas inicialmente destinadas a sueldos, retribuciones, productividades y complementos del personal vinculados a plazas afectadas por la tasa de reposición cero que, de acuerdo con la Intervención General, "no se podían destinar a gastos de personal y sí a otros capítulos del presupuesto municipal".

Con esta modificación, que conlleva "el beneficio de la ciudad e impide costes patrimoniales por posibles resoluciones de contratos", según Castillo, se hace frente a proyectos ya ejecutados o que se encuentran adjudicados a punto iniciarse, como son en Casco Antiguo, las mejoras en el patio infantil de Sor Ángela de la Cruz, por 12.600 euros, y la colocación de la estatua Diana Cazadora, por 13.800 euros, y en Cerro Amate, los nuevos juegos y mejoras en el patio del colegio 'Emilio Prados' y de 'Adriano del Valle II', por 40.753 euros. En Norte, se harán mejoras de juegos infantiles y acondicionamiento de Fontaneros y Salineros, por 58.725 euros, y de espacios libres en los colegios 'Buenavista', 'Julio César' y 'García Lorca', por 47.795 euros.

También, se desarrollarán actuaciones en Este, con la reparación de la mediana de la avenida Emilio Lemos, por 41.333 euros; de la calle Ontur, por 10.082 euros; pistas de petanca, por 30.238 euros, y mejoras en la plaza Doctor Padre Castro, por 68.729 euros. En Bellavista-La Palmera, se eliminarán barreras arquitectónicas en la barriada de El Cano, por 35.000 euros, y se mejorará la pavimentación en el colegio 'Lora Tamayo', por 43.457 euros, mientras que en Los Remedios se colocarán nuevos juegos infantiles en el CEIP 'Vara del Rey', por 13.062 euros.

Asimismo, la modificación presupuestaria incorpora una partida de 387.000 euros que se destinará a la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) para completar las distintas ctuaciones necesarias para completar la ocupación de los nuevos bloques

de viviendas de Los Pajaritos construidos por la Gerencia de Urbanismo.

Por último, con la modificación, se permiten pagos de facturas de inversiones en barrios ejecutadas durante estos primeros meses de 2019 como los juegos infantiles de la Plaza del Pumarejo, el nuevo vestuario en el CEIP 'Cruz del Campo' o el nuevo parque infantil en la Plaza Cerámica Mensaque.

OPOSICIÓN LAMENTA LA "FALTA DE PREVISIÓN"

En este marco, Castillo considera que esta modificación es "buena para Sevilla", quien recuerda que la modificación se debe a que no se ha aprobado un nuevo presupuesto pese a que el gobierno local intentó abordar con los grupos un documento técnico que sirviera a todos y nos e utilizara políticamente, pero los grupos han decidido no apoyarlo, ni siquiera éste documento que era bueno para la ciudad, para realizar inversiones este año y para mantener el techo de gasto, que ahora bajará también para el futuro gobierno que venga tras las elecciones".

De su lado, el concejal del PP Rafael Belmonte señala que no se puede achacar a la oposición la "responsabilidad" de que Sevilla no tenga presupuesto nuevo, teniendo en cuenta que no ha sido llevado ante el Pleno aún, y lamenta que esta modificación se saque "mayoritariamente" de unas partidas que contaban con "un compromiso con los trabajadores municipales para decidirse a planes de empleo".

El portavoz de Cs, Francisco Moraga, además, subraya que las modificaciones son fruto de la "mala gestión, falta de previsión y de ejecución de los presupuestos", algo que considera que es "a lo que nos tiene acostumbrados este gobierno durante cuatro años de mandato". "Nos vamos a abstener por responsabilidad", advierte, lamentando que el gobierno socialista "no se haya atrevido" a llevar los presupuestos de 2019 al Pleno para que sean debatidos.

Asimismo, el concejal de Participa Sevilla Julián Moreno señala que su formación vota a favor porque "no tiene más remedio" porque se han de pagar obra ya ejecutadas o licitadas y, de lo contrario, podría afectar negativamente a la hacienda municipal. Sin embargo, critica la "mala gestión contable" del gobierno local y apunta a los 19 millones de euros inversiones financieramente sostenibles que "no se pudieron ejecutar por no cumplir los plazos de pago medio a proveedores".

Por último, la edil de IU Eva Oliva indica que esta modificación responde a la "incompetencia e incapacidad" del Ayuntamiento por no haber aprobado los presupuestos de 2019. "Nos dirán que la responsabilidad es de la oposición, pero no se puede gobernar creyendo que se tiene mayoría cuando no es así. No se puede ningunear a la oposición", recalca, añadiendo que en esta modificación se incluyen inversiones que "no son urgentes o de carácter prioritario".