El pleno de Sevilla no aborda las nuevas tarifas de Emasesa al votar la oposición contra el carácter urgente del punto

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario celebrado este jueves por el Ayuntamiento hispalense no ha abordado finalmente las nuevas tarifas de la Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla (Emasesa), encabezada por el Consistorio y participada por otros once municipios, al tratarse de un aspecto introducido por vía de urgencia por el Gobierno local del PP, que no goza de mayoría absoluta, ante el cual la oposición en bloque ha votado contra la ratificación del carácter urgente del asunto, que ha quedado así sobre la mesa.

El edil popular de Urbanismo, Patrimonio, Vivienda, Identidad Urbana y Edificios Municipales, Juan de la Rosa, ha defendido el carácter urgente del punto, exponiendo que las nuevas tarifas de Emasesa, que incluyen un alza de entre un 15 y un 18% en función de si el consumo doméstico es eficiente o convencional, respectivamente, y un incremento del número de hogares beneficiarios del bono social por vulnerabilidad hasta alcanzar las 10.000; han sido ya aprobadas en el consejo de gobierno y la junta general de Emasesa, con la participación de los 12 municipios adheridos al ente metropolitano.

La aprobación de las nuevas tarifas, según De la Rosa, sólo ha contado con la abstención de la representación del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, lo que le ha llevado a defender la "urgencia de poder aprobar" inicialmente las nuevas tarifas, para comenzar cuanto antes su fase de información pública y contar con la aprobación definitiva antes de que los 12 municipios adheridos a Emasesa cierren sus proyectos presupuestarios de 2024.

NO SUPERA EL TRÁMITE DE URGENCIA

Empero, el PSOE, Vox y el grupo conformado por Podemos e IU han votado en contra de la ratificación del carácter urgente del punto, con lo que el mismo, al no superar este trámite, no ha sido elevado a debate ni a votación, quedando sobre la mesa.

Tras ello, De la Rosa ha acusado a la oposición de "irresponsabilidad", avisando de que las nuevas tarifas no podrán ser aprobadas hasta el siguiente pleno ordinario del 21 de diciembre y de que el resto de municipios asociados a Emasesa "dependen" de la aprobación plenaria de Sevilla capital.

APROBADA EN OTROS MUNICIPIOS

La propuesta de alza tarifaria, derivada del incremento de los precios de la depuración del agua por la sequía y de la necesidad se sufragar nuevas inversiones, cuenta según el Gobierno local del PP con el apoyo de "todos los alcaldes del PSOE" en municipios a los que abastece Emasesa, caso de La Rinconada, Dos Hermanas, Camas y Alcalá de Guadaíra.

Los grupos municipales de Vox y Con Podemos-IU han expresado de su lado su rechazo a esta subida. En el caso de la formación que lidera Cristina Peláez, alegaban que esta subida se ejecuta "en el peor momento de la escalada de precios de la cesta de la compra, de los combustibles y de la vivienda". Por parte de Podemos-IU, se pedía rectificar para "no lesionar aún más a miles de familias".