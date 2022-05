El pleno de Sevilla reclama al Gobierno y la Junta que acometan la ampliación del Museo de Bellas Artes

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad una moción de Vox que reclama al Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos y a la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y Cs, que acometan de una vez el demandado proyecto de ampliación del Museo de Bellas Artes, de titularidad estatal pero de gestión autonómica, después de que en 2010 ambas partes firmasen un convenio para dicho proyecto.

La portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha recordado en el pleno que sigue pendiente "la ansiada ampliación" del Museo de Bellas Artes de Sevilla, un proyecto que se remonta a 2007, según ha rememorado, mencionando igualmente el convenio firmado entre el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía en 2010, cuando el PSOE gobernaba ambas administraciones, para la ampliación de la sede del Museo de Bellas Artes de Sevilla al Palacio de Monsalves y su remodelación.

El convenio incluía la previsión de invertir 16 millones de euros, en concreto medio millón en 2011, dos millones en 2012, seis millones en 2013 y 7,5 millones en 2014.

"Con el objeto de que por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura dependiente del Ministerio de Cultura se lleven a cabo las obras necesarias para la ampliación y remodelación del Museo de Bellas Artes de Sevilla, por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía se autorizará a la mencionada entidad dependiente del Ministerio de Cultura el uso del denominado Conjunto Palacio de Monsalves, mediante su puesta a disposición durante el plazo necesario para llevar a cabo dichas obras, que deberán ejecutarse conforme a los proyectos arquitectónico y museográfico aprobados por las partes. Dicho plazo no podrá exceder de cinco años desde el comienzo efectivo de las obras", figuraba textualmente en el convenio.

"NO SE HA VUELTO A HACER NADA"

Pero según ha alertado Peláez, "no se ha vuelto a hacer nada", exponiendo que aunque la actual consejera de Cultura, la popular Patricia del Pozo, manifestó que este proyecto sería "una prioridad" para el Gobierno andaluz de PP y Cs, en la actual legislatura autonómica, ya agotada, "no se han iniciado los trámites" y la Junta se limita a "culpar al Gobierno porque no quiere poner el dinero para el proyecto".

Así, la moción de Vox reclama a las administraciones central y autonómica iniciar el mencionado proyecto, toda vez que el pasado mes de abril, el ministro de Cultura y Deporte, el socialista Miquel Iceta, aseguraba que dicho proyecto será acometido tras la reforma del Museo Arqueológico, cuyas obras aún debe licitar el ministerio y que también arrastra años y años de demora.

LA FINANCIACIÓN DE 2010

Peláez, en ese sentido, ha pedido que el alcalde, el socialista Antonio Muñoz, "lidere" las reivindicaciones, reclamando "el dinero prometido" en 2010.

La concejal de Presidencia, la socialista Sonia Gaya, ha manifestado que fue el Gobierno del popular Mariano Rajoy, iniciado en 2011, el que "incumplió" el calendario de inversiones pactado en 2010, pesando en aquella época el peor periodo de la crisis económica mundial, con la consiguiente asfixia de las administraciones públicas y las crudas políticas de austeridad.

El ministro Iceta, según Gaya, tiene "el compromiso de que se vuelva a hablar del asunto, con un compromiso serio" por parte del Estado, y el alcalde "insistirá" para que el proyecto se convierta de una vez en realidad.