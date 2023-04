Podemos-IU reclama al Ayuntamiento de Sevilla que rescinda el contrato con la grúa por "incumplimiento de condiciones"

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición electoral encabezada por Podemos e Izquierda Unida ha reclamado al Ayuntamiento de Sevilla que proceda a la resolución del contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Grúa de Sevilla al asegurar que la concesionaria del servicio "está incumpliendo las condiciones técnicas y administrativas por las que accedió a la concesión del servicio de inmovilización, retirada de vehículos mal estacionados y su posterior depósito".

En concreto, ha alertado en una nota de prensa de que sólo nueve de los quince vehículos de la concesionaria cumplen con los requisitos técnicos exigidos, y que la UTE "no se ha subrogado a las condiciones laborales de los trabajadores de la anterior empresa concesionaria del servicio, limitándose a darlos de alta en la Seguridad Social y acogiéndolos a un convenio colectivo diferente del que venía aplicándose hasta entonces".

Esta situación "ha generado malestar" en la plantilla y ha derivado en la convocatoria de una huelga que se desarrolla con paros parciales desde este Domingo de Ramos, ha recordado la coalición, que ha mantenido una reunión con trabajadores de este servicio. El número dos de la confluencia, Ismael Sánchez, y el también candidato Silvio García, han exigido que se lleve a cabo una revisión exhaustiva del cumplimiento del contrato por parte de la UTE y que "se tomen las medidas necesarias".

Entre esas medidas, no han descartado la rescisión del contrato y la indemnización al Ayuntamiento por el "incumplimiento de los pliegos de prescripciones técnicas y de las cláusulas administrativas particulares que sirvieron de base a la licitación del servicio". Han subrayado que algunas de las grúas que prestan el servicio "no cumplen con el requisito de tener capacidad para la retirada de vehículos de hasta 2.500 kilos de masa máxima autorizada (MMA) o los datos de Tara y MMA que aparecen en sus placas exteriores "no coinciden con los de la ficha técnica".

Además, "carecen de emisoras y de un soporte informático que facilite el depósito de vehículos o el cobro de las tasas". Por otro lado, han afirmado que "no se ha habilitado un número de teléfono de atención al ciudadano ni se ha puesto en marcha una plataforma en internet". Por todo ello, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) en el servicio municipal de grúa de Sevilla ha convocado un calendario de paros parciales que comenzó este Domingo de Ramos coincidiendo con el horario de salida de cofradías, cuando sólo un vehículo prestó servicio.