Podemos llevará al Parlamento la reclamación de los trabajadores para ampliar el Plan Emplea Joven de la Junta

Publicado 27/04/2015 15:02:56 CET

SEVILLA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado que el próximo día 29 de abril llevarán al Parlamento, a la Mesa y Junta de Portavoces convocada para ese día, la reclamación de los trabajadores contratados con el Plan Emplea Joven de la Junta, por la que piden que se amplíe dicho programa para no dejar "en la estacada" a los empleados que no han podido cumplir los seis meses de contrato.

En declaraciones a los medios en Sevilla, tras reunirse este lunes con representantes de los trabajadores de este Plan de la Junta, Rodríguez ha reclamado a la Administración autonómica que "sea humana" con las personas que participan en los planes que emprende.

Así, ha recordado que el PSOE en campaña "hizo una propaganda enorme con la contratación de personas jóvenes en los ayuntamientos pero ahora, en lo concreto, a muchos se les deja en la estacada por la falta de planificación".

Y es que, como ha explicado, "los planes empiezan tarde provocando que los contratados no puedan completar los seis meses que contempla el decreto para que puedan continuar disfrutando de la prestación de subsidio", de manera que terminan perdiendo la antigüedad en el paro y a la vez no pueden recibir ninguna prestación porque no cumplen el mínimo exigible.

De esta manera, los contratos de los más de 11.000 afectados en Andalucía terminan el día 29 de abril y cuando expire el plazo "la inmensa mayoría no cumplirá esos seis meses" de trabajo, ha lamentado Rodríguez.

Por todo, ha señalado que darle continuidad al decreto "es sencillo y lo puede decidir el gobierno en funciones", por lo que ha pedido a la presidenta en funciones, Susana Díaz, que deje el mensaje "persistente y falso" de que no hay gobierno en Andalucía porque "no es real: hay un gobierno que tiene que ocuparse de lo que necesitan los andaluces".

A su juicio, el gobierno en funciones debe ampliar ese decreto porque "en Andalucía no hay situación de desgobierno" y al afirmar eso, según Rodríguez, "se comete una irresponsabilidad de no asumir el Gobierno que ostenta Díaz de formar interina, y además deja en la estacada a mucha gente que necesita un gobierno".

Por todo, en la reunión de la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces prevista para el día 29, Podemos elevarán una petición al Gobierno de la Junta para que amplíe esos plazos y "para que se corrija esta situación en próximos planes".

UNA "TRAMPA" PARA LOS TRABAJADORES

Por su parte, los representantes de los trabajadores que se han reunido con la líder andaluza de Podemos han explicado que el Plan Emplea Joven, subvencionado por fondos europeos, ha sido "una trampa" para ellos porque les deja "desamparados económicamente".

"El único baremo para elegir a los trabajadores fue la antigüedad que llevaban en el paro", han señalado los empleados, para lamentar que los "enfrentamientos" entre los ayuntamientos y la Junta ha provocado un "retraso en el procedimiento" y, por tanto, han empezado más tarde de los previsto sus contratos provocando que la mayoría no puedan cumplir los seis meses que contemplaba el decreto.

Es por ello que reclaman a la Junta la ampliación del decreto, que expira el 29 de abril, "para que podamos cumplir los seis meses y poder acceder al subsidio de desempleo".