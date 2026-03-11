Podemos Sevilla habla de "incapacidad" del Ayuntamiento por la gestión de fondos europeos para la Fábrica de Vidrio

Archivo - Fábrica de Vidrio La Trinidad, en la Macarena, en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha lamentado este miércoles "la incapacidad del Gobierno municipal para gestionar los fondos europeos" tras indicar que el Consistorio "tendrá que devolver 2,6 millones de euros destinados a la rehabilitación de la antigua Fábrica de Vidrio, al no haber sido capaz de ejecutar el proyecto dentro de los plazos exigidos por la convocatoria".

Según ha indicado en una nota remitida por la formación, la portavoz ha señalado que la renuncia a esta subvención, procedente del programa de rehabilitación de edificios públicos (Pirep) financiado con fondos europeos, "confirma un patrón de mala gestión que está provocando que la ciudad pierda inversiones clave para su desarrollo y para la atención a personas y barrios vulnerables".

"No estamos ante un hecho aislado. Desde que gobierna el Partido Popular, Sevilla ya ha perdido decenas de millones de euros en fondos europeos por proyectos que no se ejecutan y que suponen la pérdida de oportunidades reales para mejorar la vida de la gente de esta ciudad", ha señalado Hornillo.

La edil ha criticado además las declaraciones del alcalde "restando importancia a la pérdida de financiación europea al asegurar que el Ayuntamiento asumirá el coste de las obras con recursos propios".

"Cuando el alcalde dice que no pasa nada porque el Ayuntamiento pagará el proyecto con dinero municipal, lo que está diciendo en realidad es que lo que antes podía financiarse con fondos europeos ahora lo tendrán que pagar los sevillanos y sevillanas con sus impuestos", ha afirmado la dirigente, que ha pedido a José Luis Sanz que "explique de qué partida recortará los fondos necesarios para continuar las obras de la Fábrica de Vidrio".

En esta línea, desde la formación morada han lamentado que "mientras Sevilla pierde financiación europea destinada a recuperar patrimonio, crear equipamientos públicos y reducir la desigualdad, el gobierno municipal siga más preocupado por hacer viajes estrafalarios a gastos pagados para fotografiarse con Díaz Ayuso".

En febrero, el Gobierno municipal aseguraba que iba a volver a licitar la rehabilitación del complejo tras "quedar desierta" la adjudicación del proyecto.

Anteriormente en septiembre, el Pleno del Ayuntamiento aprobaba aportar 4,3 millones de euros más al proyecto de la Fábrica de Vidrio --en la antigua nave junto a la Carretera de Carmona, a través de una modificación presupuestaria.

Las obras cuentan con una inversión de 10.280.101,29 euros y tendrán una duración de 18 meses y el alcalde ha asegurado que "saldrá adelante con fondos propios del Consistorio".