Podemos Sevilla lleva a la Junta de Distrito su propuesta para que Emvisesa adquiera el edificio de la calle Verdad

Archivo - La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, reunida con las familias del edificio de la calle Verdad 54 en Sevilla. - PODEMOS SEVILLA - Archivo

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos Sevilla ha anunciado este lunes que llevará a la próxima Junta Municipal del Distrito (JMD) Cerro-Amate una propuesta para que el Ayuntamiento "inicie los mecanismos legales necesarios" para que Emvisesa adquiera el edificio de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la calle Verdad, 54, en el barrio de Palmete, e incorpore estas viviendas al parque público municipal.

La petición también recoge que, en caso de que no sea posible, el Ayuntamiento exija a la Junta de Andalucía "que ejerza de forma inmediata su derecho de tanteo y retracto", según un comunicado del partido.

Esta propuesta al estar el edificio bajo un proceso de desahucio, en el que once familias están en riesgo de abandonar el inmueble tras su "entrada en el circuito especulativo" por parte del banco Santander.

La responsable de Organización de Podemos Sevilla y vocal en la JMD, Carmen Montero, ha señalado que se trata de un edificio de Viviendas de Protección Oficial "cuya calificación sigue plenamente vigente hasta 2043, por lo que su transmisión a una entidad vinculada al Banco Santander y a fondos de inversión internacionales nunca debió producirse".

"Estamos ante un caso claro de fracaso institucional que ahora pagan once familias con menores y personas vulnerables", ha señalado.

Desde Podemos Sevilla han subrayado que la operación "se realizó incumpliendo la Ley Andaluza de Tanteo y Retracto, que obliga a comunicar este tipo de transmisiones para permitir la intervención de las administraciones públicas".

Asimismo, han señalado que esta cuestión "permitió que el edificio completo se adjudicara por poco más de 500.000 euros, una cantidad muy inferior a su valor real y a su función social como promoción de vivienda protegida".

"Se está produciendo una operación especulativa con vivienda pública mientras las administraciones autonómica y local siguen de brazos cruzados. La solución justa es clara: que Emvisesa compre el edificio y garantice que las familias puedan seguir viviendo en sus casas", ha defendido Montero.

Por otro lado, Podemos reclama en su propuesta que las familias afectadas formen parte activa de cualquier proceso de negociación, y denuncia que "durante años han sufrido una presión emocional constante mientras las administraciones se pasaban la responsabilidad unas a otras".

"Las VPO son un bien público que hay que proteger. Y cuando las instituciones no actúan, los fondos buitre avanzan. La gente del distrito Cerro-Amate apoya a las familias de la calle Verdad y no va a aceptar más desahucios encubiertos ni más abandono institucional por parte de partidos que obedecen a la industria de la especulación", ha concluido la responsable de Organización de Podemos Sevilla.