Podemos Sevilla pide al alcalde "depurar responsabilidades" por ceder la plaza Virgen de los Reyes a Revista Escaparate

La concejala Susana Hornillo. - PODEMOS SEVILLA

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal de Podemos y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha registrado en la mañana de este lunes 21 una batería de preguntas al objeto de conocer los detalles de la colaboración municipal con el evento organizado por la revista Escaparate el pasado 17 de septiembre en lo relativo a la tramitación de la licencia de ocupación del espacio público, cualquier participación económica, así como sobre las dotaciones de servicios públicos movilizadas para dar cobertura a la gala.

Según ha concretado la formación en una nota, para la dirigente, la implicación del Gobierno municipal y la Gerencia de Urbanismo en la concesión de una licencia que contraviene la normativa de protección de enclaves históricos representa un "posible caso de prevaricación", por lo que ha instado al alcalde a "apartar de sus responsabilidades a aquellas personas que por acción u omisión hayan colaborado en la comisión de ese posible delito".

Desde Podemos han subrayado en este sentido la "extrema gravedad" que supone autorizar la celebración de un evento privado en el entorno de las plazas Virgen de los Reyes y del Triunfo, a los pies de la Giralda, aún conociendo que la cesión de ese espacio público vulneraría "de forma directa y flagrante" el artículo 11.1 de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de los espacios públicos del Conjunto Histórico.

En contexto, este artículo establece literalmente que "queda prohibida la ocupación de las Plazas Virgen de los Reyes y del Triunfo para el desarrollo de los eventos y actividades regulados en la presente Ordenanza".

"Cuando un responsable público autoriza con su firma y sello la ocupación de un espacio donde la normativa vigente lo prohíbe taxativamente estamos ante una resolución injusta a sabiendas de su injusticia", ha declarado Hornillo, al tiempo de considerar que "en términos políticos y potencialmente penales, se llama prevaricación, y exige depurar responsabilidades al más alto nivel".

Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado los expedientes relacionados y su portavoz, Antonio Muñoz, ha advertido de que el Gobierno de José Luis Sanz ha cruzado con esta decisión un límite en la utilización de los espacios públicos de la ciudad. "Anoche se traspasó una peligrosa línea roja en cuanto a la cesión de los espacios públicos, que no deben estar en venta", ha afirmado Muñoz.

En este sentido, Muñoz ha señalado que Virgen de los Reyes es uno de los espacios "especialmente protegidos" por la normativa municipal, y que la ordenanza reguladora de la ocupación de los espacios públicos del conjunto histórico establece expresamente en su artículo 11 que queda prohibida la ocupación de las plazas Virgen de los Reyes y del Triunfo para los eventos y actividades regulados por ella.

La petición, firmada por Antonio Muñoz, ha reclamado que el Ayuntamiento facilite la documentación íntegra para poder conocer "en qué condiciones se produjo la ocupación y cuáles fueron los informes y autorizaciones que la hicieron posible".

MODELO DE "PRIVATIZACIÓN"

En la documentación registrada, Podemos enmarca el "escándalo" en el "modelo de ciudad impulsado por PP y PSOE", relacionando la "privatización del entorno de la Giralda" con el "secuestro prolongado" de la Plaza de España para la celebración del festival Icónica.

"Se trata del modus operandi avalado por los alcaldes de Sevilla de los últimos 20 años, y en este caso José Luis Sanz ha convertido el patrimonio histórico de las sevillanas y sevillanos en un reservado VIP para sus amigos empresarios", ha agregado Hornillo.

"Si eres un joven de Sevilla expulsado de tu barrio por los fondos buitre y los pisos turísticos, el Ayuntamiento te da la espalda. Pero si eres de la 'jet set' y organizas una fiesta con el aval de Juanma Moreno, el señor Sanz se salta su propia ley, te pone la alfombra roja y te cede la Giralda como salón comedor pagado con dinero público", ha añadido.

Por todo ello, la concejala de Podemos ha exigido al alcalde que aclare de inmediato cuánto ha costado a la ciudad el dispositivo de servicios públicos movilizado para este evento --movilidad, limpieza y seguridad, entre otros-- y qué autoridad firmó la "autorización irregular", al tiempo que ha instado al primer edil a "depurar responsabilidades ante un hecho que podría ser constitutivo de delito".