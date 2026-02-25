Podemos Sevilla pone en marcha una unidad de información para regularización de personas migrantes

Susana Hornillo sobre la unidad de información para la regularización de personas migrantes en Sevilla - PODEMOS SEVILLA

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Podemos Sevilla, en colaboración con las entidades Nuevo Tipo de Inmigrante (NTI) y Oficina de Derechos Sociales (ODS), ha anunciado la puesta en marcha de una unidad de información y asesoramiento sobre el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes anunciado recientemente por el Gobierno central tras el acuerdo alcanzado con Podemos.

Esta unidad se integrará en la Oficina de Colaboración Social de Podemos Sevilla, que ya ofrece asesoramiento para acceder al IMV entre otros trámites, y comenzará a funcionar en el mes de marzo, según ha confirmado en un nota remitida por el partido.

Podemos ha señalado que el servicio estará atendido por personas voluntarias del partido y de las entidades participantes, y ofrecerá información, orientación y acompañamiento gratuito a quienes quieran iniciar o conocer el procedimiento de regularización.

La atención se realizará con cita previa en la sede de Podemos Sevilla, situada en la calle León XIII. La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha destacado que la iniciativa surge ante "la creciente demanda de información que ya se está produciendo en la ciudad, así como por la preocupación de colectivos sociales ante la aparición de intermediarios o gestores que intentan cobrar por trámites que en realidad son gratuitos".

En este sentido, desde Podemos Sevilla han señalado que uno de los objetivos principales de esta iniciativa es "evitar que nadie se aproveche de la brecha digital o del desconocimiento de los procedimientos administrativos, garantizando que todas las personas que cumplan los requisitos puedan acceder al proceso en igualdad de condiciones".

"Reconocer derechos a personas que ya forman parte de la sociedad, que trabajan, que cuidan, que sostienen sectores enteros de la economía y que conviven en nuestros barrios es una cuestión de justicia social y de sentido común democrático", ha afirmado Hornillo.