La Policía detiene a tres personas e identifica a otras 100 durante el cierre perimentral de El Cerezo en Sevilla

Operativo policial en el Distrito Macarena de Sevilla - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Sevilla ha informado de un nuevo operativo policial durante la tarde de este martes en el distrito Macarena de la ciudad, con el fin de proceder a la identificación de personas presuntamente responsables de haber cometido distintos hechos delictivos.

Según una nota remitida por la Policía, el cierre perimetral ha permitido la identificación de 100 personas, la detención de tres individuos "sobre los que pesaban requisitorias policiales y judiciales", y la realización de actas por tenencia y consumo de sustancia estupefaciente, además de la aprehensión de dos armas blancas.

En esta operación, bautizada como Operación 'Brezo 2', han participado agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana pertenecientes al Grupo de Delincuencia Urbana, Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Caballería y Guías Caninos, así como agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF), además de miembros de la Comisaría del Distrito Macarena.

Esta operación se encuadra dentro de los rutinarios dispositivos llevados a cabo en dicha barriada, habiendo dado como resultado, en los efectuados en fechas recientes. La Policía ha indicado que en los últimos meses se han practicado un total de 6 operaciones similares en la zona denominadas Azahar II, Azahar IV, Geranio I, Dalia I, Epona, y Ermita.

En estas operaciones además de las múltiples identificaciones han permitido la detención de autores de hechos delictivos, la práctica de Entradas y Registros, además de la intervención de distintos tipos de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y otro tipo de efectos.

Esta información llega tras la reunión producida esta mañana entre el Ayuntamiento de Sevilla, Policía Local, Policía Nacional y Subdelegación del Gobierno en la capital sobre la situación en el barrio.