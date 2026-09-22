La Policía Local de Alcalá (Sevilla) investiga a 12 personas e identifica a otras 17 por vertidos ilegales

Actuación de la Policía Local de Alcalá de Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha instruido diversos atestados judiciales que se han saldado con 12 personas o empresas investigadas y la identificación de otras 17 denunciadas por la vía administrativa debido a vertidos, en el marco de sus competencias para la protección del entorno natural y urbano del municipio.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, las investigaciones penales se iniciaron tras detectar diversas acumulaciones de residuos que, por su volumen, peligrosidad o toxicidad, presentaban un riesgo para el suelo y la naturaleza.

En relación a las infracciones administrativas, las investigación e inspección de los residuos, así como el sistema de video vigilancia de los polígonos y la colaboración ciudadana y de los empresarios de esta localidad ha permitido esclarecer el origen de los deshechos abandonados por las 17 personas denunciadas administrativamente

De esta manera, para lograr la plena identificación de los infractores, han considerado "fundamental" la "estrecha línea de colaboración abierta" con los agentes rurales y, de manera muy especial, con los guardas de los cotos de caza locales, cuya presencia y conocimiento del terreno "han facilitado la labor policial".

Asimismo, estas actuaciones se han derivado directamente de labores de inspección y vigilancia efectuadas tanto en los polígonos industriales como en la red de caminos rurales del término municipal.

Por su parte, desde la Delegación de Gobernación del municipio se ha puesto en valor la "eficacia de este marco de colaboración entre la Jefatura, los empresarios, los agentes del entorno rural y los guardas de los cotos", a la vez que desde el Ayuntamiento han defendido que la conservación del patrimonio natural es "una prioridad" y que se continuará potenciando esta coordinación para "garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental en todo el término municipal".