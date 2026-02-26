La Policía Local de Sevilla contará con 149 nuevos vehículos tras una inversión de 13 millones de euros

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la presentación de la nueva flota de vehículos de la Policía Local. - ROCÍO RUZ /EUROPA PRESS

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este jueves la nueva flota de coches de la Policía Local que cuenta con 149 nuevos vehículos, 21 "más de los que había hasta ahora" y con una inversión de 13 millones de euros, "un millón y medio más del presupuesto inicial".

Según ha señalado el Ayuntamiento en una nota, los nuevos coches son de "mejor calidad, menos contaminantes, con emisoras nuevas". Además, cuentan con geolocalización, desfibriladores semiautomáticos, y sus motores con tecnología híbrida "reducirán el gasto de combustible en unos 159.000 euros anuales"

"Los nuevos coches son ya una realidad, tal y como me comprometí. No solo son más, también tienen mejores prestaciones, son vehículos pensados para adaptarse a las necesidades del servicio y al aumento de la plantilla. Los nuevos coches estarán patrullando las calles de Sevilla desde hoy mismo" ha destacado Sanz.

Asimismo, el alcalde ha subrayado que la nueva flota "está formada por vehículos de gama media-alta, con motorizaciones apropiadas a las exigencias que se exige a un vehículos de urgencias y muy equipado en extras como; llantas de aleación, GPS, cámaras de visión trasera y sensores, retrovisores abatibles, luces led tanto diurna como nocturna, climatizador"

En los maleteros de los vehículos se han instalado unas mesas sólidas y extensibles que permiten a los agentes escribir sobre ellas. En cuanto al diseño, los vehículos se han rotulado con materiales de mayor calidad y reflectancía, "dando cumplimiento a la normativa europea, proporcionando una mejor visibilidad y seguridad".

Por otro lado, se ha optado por un puente de luces de tipo led, con más potencia lumínica. Además, se han colocado luces de posicionamiento tanto en los laterales del vehículo como en su parte trasera ha ido desgranando el primer edil.

Sanz ha señalado que "para hacer realidad este compromiso hemos contado con un presupuesto muy importante y con algo que no puedo cuantificar, las horas de trabajo y la profesionalidad que hay detrás de este nuevo contrato municipal".

El alcalde ha indicado que se ha incrementado la flota en 21 vehículos "teniendo en cuenta la necesidad actual de la plantilla y la previsión para futuras incorporaciones". Los nuevos coches cuentan con motorización híbrida que supondrá "una mejora con respecto al cuidado del medio ambiente pero además, se reducirá considerablemente el consumo de combustible".

En esta línea, Sanz ha señalado que la media mensual de gastos en combustible de la flota actualmente es de 26.500 euro, se calcula que con el cambio se ahorrarán unos 159.000 euros anuales, "reduciéndose el gasto a la mitad". Por primera vez todos los patrulleros dispondrán de un desfibrilador semiautomático, para "aprender a usarlos correctamente se va formar a toda la plantilla".

También se han instalado nuevas emisoras que sustituyen a las actuales, con más de diez años de antigüedad. Además el habitáculo del detenido será más amplio y tendrá un sistema de extracción de aire que permite su renovación.

El primer edil ha insistido en que "la mejora en la dotación para los policías se traducirá en una mejora en el servicio que se presta a los ciudadanos y por tanto estamos hablando de más seguridad en las calles de nuestra ciudad, algo que a lo me comprometí con los sevillanos antes de ser alcalde".