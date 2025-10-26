La Policía Local de Sevilla disuelve 16 botellonas e inspecciona 17 establecimientos

Agentes de la Policía Local de Sevilla interviniendo en una botellona en la vía pública. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local de Sevilla han disuelto en la madrugada de este domingo un total de 16 botellonas y ha inspeccionado un total de 17 establecimientos.

En los labores de vigilancia propias del cuerpo policial, los agentes han realizado igualmente un total de 283 pruebas de alcoholemia, tal como ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en las redes sociales de Emergencias Sevilla.

"Velamos para que el derecho al ocio no entre en conflicto con el derecho al descanso", subraya el Ayuntamiento en dicho perfil en la red social X, anteriormente Twitter, consultado por Europa Press.