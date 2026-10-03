La Policía Local de Sevilla interviene cajas de frutas y verduras en Triana, Tamarguillo y Tabladilla

Alimentos intervenidos en la vía pública por la Policía Local de Sevilla.
Alimentos intervenidos en la vía pública por la Policía Local de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: sábado, 3 octubre 2026 13:52
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SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha intervenido este sábado cajas de frutas y verduras en controles realizados en la calle San Martín de Porres, en Triana, en el mercadillo del Tamarguillo y en un coche aparcado en la calle Tabladilla. Ha sido un grupo de agentes del grupo UMA de la Policía Local el que ha procedido a la intervención de alimentos.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla a través de Emergencias Sevilla, al finalizar la intervención, los alimentos intervenidos han sido trasladados al Banco de Alimentos para su aprovechamiento

La Policía Local continúa realizando controles para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de venta y distribución de alimentos.

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