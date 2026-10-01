Núñez afirma que Page lleva 11 años intentando que los castellanomanchegos se conformen: "CLM puede aspirar a mucho más"

El presidente regional del PP, Paco Núñez. - PP

TOLEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha aseverado que el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, lleva 11 años intentando convencer a los castellanomanchegos de que tienen que conformarse "con lo que hay", al tiempo que ha advertido de que el PP "va a demostrar que Castilla-La Mancha puede aspirar a mucho más" y que "puede alcanzar niveles de bienestar a la altura de lo que sus paisanos se merecen".

Así lo ha indicado durante el Comité Ejecutivo Autonómico del PP-CLM, donde ha afirmado que "Castilla-La Mancha necesita un cambio de gobierno", recuperar oportunidades y mejorar sus servicios públicos, además de conseguir que trabajar, emprender y poner en marcha un negocio "no sea una carrera de obstáculos".

El presidente regional del PP ha destacado que tras once años de Page al frente del Gobierno regional los castellanomanchegos deben juzgar su gestión "por sus hechos y por aquello que ha prometido y que ha dejado de cumplir", y no por sus entrevistas en los medios de comunicación.

En este sentido, ha situado como elementos centrales del debate la evolución del coste de la vida, la vivienda, el empleo, la pobreza, la sanidad, la fiscalidad y las oportunidades para jóvenes, autónomos, empresas, agricultores y ganaderos, ha informado el PP en nota de prensa.

"CASTILLA-LA MANCHA NECESITA RECUPERAR OPORTUNIDADES"

Núñez ha señalado que, según los datos del INE, la inflación de agosto fue del 4,7 por ciento en Castilla-La Mancha frente al 4,3 por ciento de la media nacional. Así, ha añadido que, en los últimos diez años la inflación acumulada en Castilla-La Mancha alcanza el 49 por ciento, y ha cuestionado qué medidas ha adoptado el Gobierno regional para ayudar a las familias cuando aumenta la presión sobre sus bolsillos.

En materia de vivienda, ha comparado el precio del alquiler que se situaba en 4,5 euros por metro cuadrado en agosto de 2015, frente a los 8,8 euros actuales.

Núñez ha criticado que durante estos años no se haya construido "ni una sola vivienda" y ha asegurado que el Gobierno regional ha rechazado propuestas del Partido Popular relacionadas con la liberación de suelo, la bajada de impuestos, el alquiler para jóvenes y la normativa contra la ocupación de viviendas.

También ha defendido que el PP ha conseguido evitar un nuevo impuesto sobre las viviendas vacías y ha cuestionado los anuncios realizados por el Ejecutivo regional en materia de vivienda y agricultura.

El presidente del PP-CLM ha señalado que, según los datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, el 34 por ciento de la población de Castilla-La Mancha está en riesgo de pobreza, frente al 25 por ciento de la media nacional.

En materia de empleo, ha recordado que la tasa de paro regional está en el 11,81 por ciento, por encima de la media nacional, y ha defendido la necesidad de crear empleos de calidad, favorecer el crecimiento empresarial y generar oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Castilla-La Mancha.

En cuanto a la sanidad, Núñez ha denunciado la situación de las listas de espera y ha afirmado que alrededor de 100.000 castellanomanchegos están esperando una intervención quirúrgica, una prueba diagnóstica o una consulta con un facultativo.

Además, ha defendido la recuperación de la carrera profesional sanitaria y ha avanzado que con el PP en el Gobierno regional pondrá en marcha un plan de choque contra las listas de espera e implementará la carrera profesional "para todos los sanitarios en el grado que les corresponde y al 100 por ciento para todo el personal sanitario".

"CASTILLA-LA MANCHA VIVE UN VERDADERO INFIERNO FISCAL"

Núñez ha defendido que una política fiscal competitiva debe permitir atraer inversión y facilitar la actividad de familias, autónomos y empresas.

En este sentido, ha anunciado que el Partido Popular trabajará para crear las condiciones necesarias para atraer inversión extranjera, reindustrializar Castilla-La Mancha, facilitar la instalación y ampliación de empresas y favorecer la actividad de agricultores, ganaderos y autónomos.

Así, ha apostado por la bajada del tramo autonómico del IRPF, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, la reducción de impuestos vinculados a la compra de vivienda y la eliminación de impuestos y tasas relacionados con la actividad empresarial.

Núñez también ha aludido a la eliminación del canon del agua de Page y ha defendido una bajada generalizada de impuestos, coordinada con las medidas que implementará el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al frente del Gobierno de España. Además, ha reivindicado una mejora de la sanidad, la educación y las políticas sociales, así como una modificación de la normativa de suelo, vivienda, urbanística, medioambiental y administrativa para facilitar la creación y ampliación de negocios.

AGUA, AGRICULTURA E INVERSIÓN

El presidente del PP-CLM ha defendido que "con el agua de Castilla-La Mancha rieguen los castellanomanchegos". Por ello, se ha comprometido al cumplimiento del Pacto Regional por el Agua y al trabajo para impulsar un Plan Nacional de Aguas, defendiendo que el agua de Castilla-La Mancha debe servir en primer lugar para las necesidades de los agricultores y ganaderos de la región.

Núñez ha señalado que Castilla-La Mancha necesita productividad, nueva industria, formación vinculada al tejido empresarial, inversión y capacidad de ejecución, y ha reivindicado que la ubicación geográfica de la región se convierta en oportunidades.

De otro lado, Núñez ha pedido a Page "coherencia" y ha señalado que no puede criticar a Pedro Sánchez en los medios de comunicación y, al mismo tiempo, permitir que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso voten con el presidente del Gobierno. "Si considera que España necesita otro rumbo, que ayude a construirlo", ha reclamado.

En este sentido, ha pedido a Page que dé instrucciones a los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso para que voten contra Pedro Sánchez y ha reclamado la convocatoria de elecciones generales.

Núñez también se ha referido a la situación de Ceuta y ha reclamado coherencia entre las declaraciones de Page sobre la defensa de la ciudad autónoma y el sentido del voto de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso y de la eurodiputada Cristina Maestre en el Parlamento Europeo.