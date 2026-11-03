Policía Local de Sevilla retira 55 kilos de carne transportada en condiciones inadecuadas

Un vehículo de la Policía Local de Sevilla tras una furgoneta de reparto cárnico en la Plaza del Duque. - AYUNTAMIETNO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Motorista de Policía Local de Sevilla ha interceptado este martes una furgoneta en la Plaza del Duque que transportaba carne fresca destinada al reparto en Sevilla capital y distintos municipios del Aljarafe, sin que los agentes hayan podido garantizar la seguridad para el consumo de los 55 kilogramos que transportaba.

Según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, durante la inspección, los agentes han detectado diversas irregularidades como que el vehículo no disponía de sistema de refrigeración, transportaba la mercancía junto a una rueda de repuesto y una carretilla de reparto, y la autorización para el transporte de productos perecederos estaba caducada.

Tras la inspección de los Servicios Sanitarios Municipales, se constatado la ruptura de la cadena de frío y la imposibilidad de garantizar la correcta trazabilidad de los alimentos, por lo que se han retirado 55 kg de carne, al no poder garantizarse su seguridad para el consumo.