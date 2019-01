Ponce dice que el presidente de mayoristas de pescado no intervino en la beca de Mercasevilla a su hija

Publicado 30/01/2019 15:23:47 CET

SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Daniel Ponce, quien fuera subdirector de Mercasevilla, ha asegurado este miércoles que el acusado Antonio Vela, presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado, no intervino en la concesión en julio de 2008 de una beca de estudios por parte de la Fundación Mercasevilla a su hija, la acusada Carmen Vela.

Así lo ha manifestado Ponce durante su declaración como testigo en el juicio que celebra la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla contra el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet y otros 13 acusados en la causa por el denominado delito societario relacionado con la lonja.

En este procedimiento, la Fiscalía solicita para Mellet 24 años de cárcel y 40 años de inhabilitación por cuatro delitos de malversación, uno de prevaricación y otro de falsedad en documento mercantil en relación con un supuesto perjuicio causado a la sociedad que ascendería a 449.164,74 euros. Además pide que, en concepto de responsabilidad civil, Mellet, director general de la lonja desde 2002 hasta 2009, restituya a Mercasevilla en la misma cantidad referida anteriormente de manera solidaria junto con los otros 13 acusados.

De otro lado, los administradores de la empresa Hermes Consulting acusados, Francisco José González y Francisco Limón, se enfrentan a cuatro años y medio de cárcel; el que fuera presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado, Antonio Vela, a cuatro años de prisión, y su hija Carmen Vela, a tres años y medio de cárcel.

Asimismo, la Fiscalía pide para los ocho trabajadores de Mercasevilla que se acogieron al ERE de 2007 y la responsable del departamento de contabilidad de la lonja, Pilar Giraldo, tres años y medio de prisión.

Ponce, que se encuentra investigado en la causa judicial abierta por el ERE de Mercasevilla, estuvo trabajando más de 28 en la lonja, donde entró como vigilante de seguridad.

VIAJES A VIETNAM

Según la Fiscalía, en julio de 2008 Fernando Mellet, actuando como director general de Mercasevilla, decidió "sin causa ni justificación alguna ordenar al departamento de contabilidad" de la lonja el abono, con cargos a fondos de la Fundación, de la cantidad total de 16.412,12 euros a Carmen Vela, quien "había acompañado como intérprete" al entonces subdirector de la lonja, Daniel Ponce, y otros empresarios a un viaje de trabajo a Vietnam, "no constando que realizara ninguna otra actividad en la empresa, bajo el concepto de pago de una supuesta beca con un importe de 24.000 euros".

Una cantidad como beca para estudios de postgrado en Reino Unido que la acusada "sabía que no existía" y que no fue comunicada a los citados órganos, según el Ministerio Público.

Este miércoles Ponce ha señalado que viajó a Vietnam con representantes de Mercasevilla junto a la Asociación de Mayoristas de Pescado dos veces y en la expedición también iba Carmen Vela, quien actuaba como intérprete. En el segundo viaje, la "vi una persona muy válida" para asuntos de comunicación. "No sé en qué conversación me comentó que iba a solicitar una beca para estudios en Londres", aunque tenía dudas de que le concedieran la beca Talentia que había solicitado.

Entonces, Ponce, según ha explicado, le comentó que la Fundación colaboraba con las universidades de la ciudad y tenía ayudas, por lo que podía enviar el currículum. Después le comentó a Mellet que Vela tenía "aptitudes", ha añadido Ponce, que ha negado haber visto la documentación que ella entregó para la beca Talentia, frente a lo que declaró Vela, que indicó que el subdirector de la lonja "le requirió que le enviase por correo electrónico toda la documentación que había entregado, así como su currículum".

"PARA NADA PARTICIPÉ" EN LA DECISIÓN DE LA BECA

Ponce ha asegurado que "para nada" participó en la decisión de Mellet de conceder una beca a Carmen Vela, así como tampoco intervino el padre de ésta, Antonio Vela. Al tiempo, ha recordado la existencia de ayudas similares de la Fundación.

Daniel Ponce, que no ha contestado a las preguntas de las partes referentes al ERE de Mercasevilla, ha sido cuestionado por los pagos realizados por Mellet a la Asociación de Mayoristas de Pescado. Según la Fiscalía, el ex director general "decidió de común acuerdo" con Antonio Vela "abonar una serie de cantidades" a esta asociación "que no estaban justificados ni obedecían a obligación alguna de la empresa". Así, ordenó en los años 2007 y 2008 el pago de 76.000 euros a dicha asociación, de los que 32.645 euros "fueron destinados a pagar parte del importe de la compra por la asociación de 1.000 palets para contener bultos de pescado".

Algunos de estos pagos fueron en concepto de los proyectos de traslado del mercado a Majarabique, que fueron abonados posteriormente por Sacma, según declaró Mellet.

A este respecto, Ponce ha recordado que los servicios veterinarios del Ayuntamiento requirió a Mercasevilla para que cambiasen, por normativa, los palets de madera por unos de plástico para transportar el pescado. Inicialmente, según ha indicado, los mayoristas de pescado "requirieron" el pago a la dirección de la lonja, aunque ésta se negó, aunque "sí nos correspondía".

"Viendo el reglamento y que el servicio de arrastre lo realizábamos nosotros --Mercasevilla--, decidimos que teníamos que pagar los palets, y abonamos a la Asociación de Mayoristas la diferencia entre el coste de éstos y la subvención que habían recibido de la Junta", ha explicado Ponce, que ha señalado que conoció los pagos a la Asociación por los proyectos de traslado a Majarabique.

Antes de Ponce ha declarado José Ignacio Alonso Rivero, economista y auditor de Pricewaterhouse que auditó las cuentas de Mercasevilla entre los ejercicios de 2005 y 2008. Entre otras cuestiones, ha ratificado, a preguntas del fiscal Juan Enrique Egocheaga, que en fase instrucción señalo que hubo "ocultación" de los premios extraordinarios concedidos a nueve trabajadores para que se acogieran al ERE de 2007.

Otro de los hechos por el que la Fiscalía acusa a Mellet es el contrato firmado por éste con Hermes Consulting, en concreto, de fecha de 27 de diciembre de 2005 y con el acusado Francisco Limón, pariente del encausado Francisco José González --comercial de Vitalia y quien controlaba la empresa--, "cuyo objeto era la obtención de financiación de organismos públicos --Dirección General de Trabajo-- y/o privados" para llevar a cabo expedientes de regulación de empleo (ERE), "a cambio del abono del cinco por ciento del coste total de la prima que garantice las rentas que se pacten en el ERE", según el Ministerio Público.

Mellet "ordenó al departamento de contabilidad que abonara a la empresa" un total de 63.800 euros mediante la presentación de dos facturas "en las que falsamente se facturaban servicios inexistentes no realizados", además, en enero de 2006 se le abonó 6.000 euros a esta empresa en concepto de anticipo por dicho contrato, según la Fiscalía.

Por estos hechos ha sido preguntado un inspector de la Policía Nacional que intervino en la investigación de estos hechos. El testigo ha recordado que requirió los informes elaborados por Hermes Consulting a Mercasevilla sobre la viabilidad del ERE. "Aportaron un folio escueto y se fabricó cuando se le requirió, pues no tenía fecha, ni sello ni nada", según ha afirmado este policía.