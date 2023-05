El portavoz del PP en Salteras (Sevilla) se despide del pleno lamentando el "ninguneo y desprecio" de su partido

SALTERAS (SEVILLA), 3 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Salteras (Sevilla), Manuel Ruiz Macías, se ha despedido de la vida municipal lamentando el "ninguneo y desprecio" al que supuestamente le ha sometido el partido, a la hora de configurar la nueva candidatura electoral, en la que finalmente no figura.

Ruiz macías ha difundido un manifiesto en las redes sociales en el que ha expuesto que ha participado en el último pleno municipal de este mandato, marcado de nuevo por un gobierno del PSOE, y que no formará parte de la siguiente corporación local fruto de las elecciones locales del 28 de mayo, al no figurar en la candidatura del PP, un partido que "siempre" ha defendido y cuya candidata esta vez es Raquel María Calles Reyes.

Según asegura, no figura en la candidatura porque "desde la dirección provincial" que encabeza Ricardo Sánchez "intentaron maniobrar para imponer a un candidato ajeno al partido, a espaldas de los que hemos estado dando el callo por las siglas del PP en estos complicados años".

"En conversaciones mantenidas con el secretario general para mostrar mi rechazo a esa maniobra, acordé con él que en vez de encabezar yo dicha candidatura, fuese de número dos y que la encabezase una persona del partido", expone agregando que después le fue propuesto por miembros de la naciente lista local figurar en tercer lugar, pero no puede "aceptar ese "ninguneo y desprecio".

"Yo he venido a servir a los intereses de Salteras y los de sus habitantes. No he venido a vivir de la política. Si no aporto, me aparto", enfatiza.