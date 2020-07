PP advierte de la "indigna situación" del cementerio de Sevilla por la "dejación de funciones" de Espadas

SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Belmonte, ha advertido de la "indigna situación" del cementerio de la capital hispalense de la que acusa al alcalde, el socialista Juan Espadas, por "dejación de funciones".

En un comunicado, Belmonte ha señalado que en febrero el PP avisó de "la avería de los hornos del cementerio, uno de ellos desde enero y las condiciones indignas en las que trabajan los empleados por la dejadez y nula planificación de Espadas".

Ha añadido que "cinco meses después esta situación en lugar de mejorar ha empeorado, ya que siguen sin cubrirse las bajas laborales, está bajo mínimos, los hornos siguen averiados y hay calles por las que hay matorrales y maleza porque no se desbroza, entre otros problemas".

"Desde el Grupo Popular es la cuarta vez que denunciamos esta situación tanto la avería constante de los hornos, las malas condiciones laborales de los empleados así como el estado en el que se encuentra el cementerio, pero como siempre el gobierno de Espadas hace caso omiso y ni atiende las demandas de la oposición ni vela por el bienestar de los trabajadores. Y, no vale que ponga de excusa el Covid-19", asegura.

Belmonte ha detallado que, de los tres hornos que hay en el cementerio, "uno está averiado desde el mes de enero, algo que vienen alertando los trabajadores desde hace un año", y otro presenta "graves desperfectos, por lo que solo hay funcionando correctamente un horno".

Además, ha lamentado las "condiciones deplorables en las que siguen trabajando los empleados que carecen de las medidas adecuadas de seguridad". Considera que "es realmente incomprensible que esta situación se siga repitiendo, que se denuncie una y otra vez, y el alcalde no haga nada, ni siquiera vele por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, que realizan su labor en unas condiciones insalubres".

En su opinión, "es lamentable que esto ocurra en el cementerio de Sevilla y que haya casos en los que haya que esperar días o tengan que realizarse las incineraciones en pueblos cercanos por la avería de los hornos crematorios".

Además, ha señalado el concejal popular que "a lo que se une la proliferación de ratas e insectos, ya que no se realizan las actuaciones de desratización y desinsectación adecuadas ni se desbroza por la falta de personal".

"Tampoco hay una sala de operaciones dignas para que los empleados puedan realizar su trabajo ni una sala adecuada para los familiares, que es lo mínimo que debe ofrecerse a los sevillanos y a los trabajadores. En la portería tampoco hay la climatización adecuada", ha detallado Belmonte.

Belmonte insiste en que el alcalde de Sevilla "no se preocupa por los asuntos de la ciudad, actúa de espaldas a los sevillanos, no atiende las demandas y problemas de los empleados municipales, y no se interesa porque los servicios municipales funcionen con eficacia y presten la mejor atención".

Por otro lado, ha señalado que el cementerio está "bajo mínimos, algo que debía estar cubierto al ser un servicio esencial". "Un mes que esté averiado un horno son aproximadamente 60.000 euros que se pierden, además provoca que los sevillanos tengan que irse a empresas privadas a realizar las incineraciones, para así evitar espera de días", añade.

En este sentido, Belmonte ha concluido que "urge que Espadas deje de poner excusas y tome medidas de una vez para que todos los hornos del cementerio funcionen correctamente, así como que se adecuen las instalaciones del crematorio y se vele por las condiciones laborales de los empleados que no tienen por qué trabajar en una manera indigna".