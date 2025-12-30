El PP afea al presidente de Diputación de Sevilla que anuncie mejoras del Consorcio de Bomberos "que nunca llegan"

El portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, en una reunión con bomberos del Consorcio Provincial. - PP DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha señalado que la confianza "se gana con hechos, no con promesas incumplidas", tras las palabras del presidente de la institución provicinal, Javier Fernández, "en las que vuelve a prometer mejoras en el Consorcio de Bomberos que nunca llegan".

"Unas declaraciones del presidente de la Diputación que llegan tras la reciente condena a la administración provincial de indemnizar con 600.000 euros a la víctima de un incendio en 2020, donde una joven sufrió graves daños y tuvo que ser rescatada por los propios vecinos", añade el portavoz del PP en un comunicado. "Esto viene a confirmar, desgraciadamente, lo que llevamos años denunciando: la falta de medios personales y materiales del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación".

En este sentido, Martín Torres ha lamentado que Fernández "se limite a lanzar titulares" sobre "supuestas mejoras" del Consorcio de Bomberos "que, posteriormente, nunca cumple: todas quedan en papel mojado". "La situación es muy preocupante y el único responsable es el PSOE en la Diputación, quien tras años de gobierno no ha sido capaz de configurar un consorcio que responda a las necesidades reales".

"Javier Fernández no ha hecho más que seguir en la línea socialista de no dar importancia a este servicio esencial, obviando que es de una irresponsabilidad mayúscula porque está poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos". Así, el portavoz del PP en la Diputación de Sevilla ha recordado que, en cuanto a medios materiales, "la radiografía es desoladora: faltan mangueras, los equipos de respiración, rescate y extinción están caducados, y tampoco están en condiciones óptimas los equipos de altura, las cuerdas y otros equipamientos como los sistemas hidráulicos para accidentes de tráfico".

La provincia de Sevilla "no cuenta con vehículos escalas suficientes" para intervenir en incendios y otros operativos de rescate en altura. Por otro lado, en cuanto a los medios humanos "la falta de efectivos es alarmante", se han dado casos "frecuentes y recurrentes", en los que parques de bomberos como el de Sanlúcar la Mayor que cubre y atiende en radio que va desde este municipio a Aznalcóllar y de Bollullos de la Mitación a Pilas, "ha permanecido cerrado para cubrir los retenes de emergencia a las ferias de algún pueblo de dicha demarcación".

Además, en otras ocasiones las guardias "sólo están cubiertas por tres profesionales" para un volumen de población "muy elevado". "Una gestión negligente por parte de Javier Fernández", que ha sido denunciada por los propios bomberos, "no sólo públicamente sino también ante la Inspección de Trabajo". "Exigimos menos propaganda, titulares y fotos y más seguridad para nuestra provincia y nuestros vecinos", ha concluido Martín Torres.