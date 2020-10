PP afirma que "PSOE abandona a diez municipios sevillanos, que tendrán ayudas al no contar con ahorros"

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha alertado de que "el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE sevillano han abandonado al menos a diez municipios con 130.000 sevillanos que no disponen de remanentes para poder usar en esta crisis" y reclama al presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, y la secretaria general provincial del PSOE, Verónica Pérez, que "pidan al Ejecutivo estatal que vuelvan al acuerdo de consenso en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)".

En una rueda de prensa, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez; el secretario general del PP, Juan de la Rosa, y la portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, María Eugenia Moreno, han reclamado el "cumplimiento íntegro" del acuerdo de la FEMP, porque afirma que el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ha dejado fuera a los ayuntamientos que no disponen de remanentes y que paradójicamente son los que más los necesitan".

"El Gobierno de Sánchez no ha incluido el fondo de 5.000 millones incondicionales y los 1.000 millones para el transporte. El PSOE sevillano abandona, al menos, a diez municipios sevillanos que no tienen remanentes, unos municipios que supone una población de uno 130.000 sevillanos que el PSOE considera de segunda", afirman.

Así, mencionan a los municipios de Almensilla, La Campana, Casariche, Castilla de Guzmán, Gelves, Huevar del Aljarafe, Mairena del Aljarafe, Marinaleda, Los Palacios e Umbrete. "Pero esta cifra podría ser mucho más alta y afectaría a cerca de 300.000 puesto que se trata de 10 municipios de los 72 que han presentado sus liquidaciones de 2019 al Ministerio. Hay más de 20 municipios sevillanos que aún no han presentado y que tampoco tendría ahorros a los que acudir en estas circunstancias", agregan.

"Hay que darles prioridad a estos municipios, a los que no tienen ahorros y que están viviendo unas situaciones muy difíciles y complejas. Por ello necesitamos que el PSOE sevillano apoye la reclamación del PP para que se desbloquee el fondo incondicionado, y, sobre todo, reclamamos a Villalobos que deje de ofrecer migajas porque no puede ofrecer créditos a los que no tienen dinero con qué pagarlo, necesitan ayudas incondicionadas y Villalobos las tiene que reclamar", insisten.

Asimismo, la presidenta popular ha lamentado "el vergonzoso sainete del PSOE ante el uso de los remanentes municipales porque la cronología real demuestra una realidad muy diferente a la que hoy nos quiere vender el PSOE". "Y es que el 2 de abril la FEMP acordó en consenso de todos los partidos políticos, incluido el PSOE, unas medidas extraordinarias para paliar la crisis sanitaria", recuerda.

Indica que el acuerdo incluía la suspensión de la aplicación de las reglas fiscales, el uso incondicionado del cien por cien de remanentes de ayuntamientos, 5.000 millones de euros incondicionados, 1.000 millones de euros para el rescate del transporte público, fondos para aquellos ayuntamientos que no tengan remanente o superávit y ayuda para la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

"Ese fue el acuerdo que el gobierno de Sánchez decidió dinamitar para que este gobierno pudiera disponer de los ahorros municipales a su antojo y para ello encontró a su mejor aliado en el PSOE sevillano. Así, el 28 de abril, el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, sirvió de avanzadilla a Sánchez proponiendo entregar el dinero de los ayuntamientos al gobierno de la Nación, una propuesta que fue refrendada y apoyada por Villalobos y que el 2 de mayo fue confirmada de manera oficial por la ministra Montero, también sevillana", agrega.

Con esta propuesta "y en contra de lo que establecía el acuerdo de la FEMP", asegura que Sánchez "les quitaba el dinero a los ayuntamientos en plena pandemia para gestionar su agenda política". "Es vergonzoso que Villalobos y el PSOE sevillano salga hoy aplaudir una medida que ha intentado dinamitar durante meses y además lo haga olvidándose de 130.000 sevillanos a los que considera de segunda", sentencia.

"ATAQUES" A LA CORONA

Por otra parte, Pérez ha anunciado que desde el PP de Sevilla se van a impulsar mociones en todos los ayuntamientos sevillanos y en la Diputación para que "se defienda España y la Corona". "Hemos sido testigos en las últimas semanas un ataque frontal contra la corona, un ataque sin precedentes a las instituciones ante el silencio cómplice del PSOE sevillano", asegura.

Por ello, indica que se va a reclamar al PSOE que "defienda la Constitución, a la Corona, que defienda los 40 años de democracia y paz en España y que lo haga de manera contundente para rechazar los ataques que se están produciendo desde algunos ministros".