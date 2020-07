El PP alerta del estado del "mal estado" de "numerosos" parques, plazas y zonas verdes tras el desconfinamiento

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha alertado este sábado del "mal estado" de "numerosos" parques, plazas y zonas verdes tras el desconfinamiento.

En un comunicado, el partido afirma haber recorrido en las últimas semanas "buena parte" de los parques y áreas de esparcimiento de la ciudad, teniendo todos ellos un nexo común de "falta de limpieza, abandono, mal estado del mobiliario y deterioro y degradación de las zonas verdes".

Así pues, pone de ejemplo el Parque Casiodoro de Reina, en Sevilla Este, "cerrado todavía", de manera que cada día que este parque pase cerrado es "un día más en el que avanza su abandono y deterioro", en palabras del portavoz popular local, Beltrán Pérez, que acudió a la zona junto a los ediles Jesús Gómez Palacios, Ignacio Flores y varios colaboradores del PP en el distrito.

Un vez en el lugar, ha confirmado que el parque presenta un "aspecto lamentable", y ha recordado que "desde hace meses" afean que falta una de las puertas de acceso, habiendo tenido el Ayuntamiento que cerrar el paso con una valla de obra.

En el interior, "el parque está infectado de maleza, suciedad, pintadas vandálicas y un deterioro que dice mucho de la dejadez del gobierno municipal en esta materia", ha añadido Pérez.

"No entendemos cómo a los responsables del distrito no les cae la cara de vergüenza al ver cómo tienen el barrio y al comprobar que Espadas no está haciendo absolutamente nada por mejorar la situación en la que se encuentra", ha criticado el concejal popular.

En este sentido, el PP recuerda el "largo listado de incumplimientos y dejación de funciones" del Gobierno municipal y del alcalde, Juan Espadas (PSOE), en materia de parques, jardines y limpieza. "Lo denunciamos hace unas semanas en el Parque de María Luisa y hace unos días en el Parque de los Príncipes, pero la degradación se extiende a los Jardines de Cristina, Jardines de Murillo y otros parques y plazas públicas de la ciudad", ha dicho.

Por eso, el Partido Popular insiste en que Espadas debe reaccionar, centrarse en los problemas de la ciudad, abandonar su "política de marketing" y ofrecer "soluciones reales" a los ciudadanos.