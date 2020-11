El PP avisa de una "avalancha" de vehículos de Lipasam "averiados" con baldeadoras sin funcionar

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla ha acusado al alcalde, Juan Espadas (PSOE), de hacer "imposible el reciclaje y tirar por tierra el esfuerzo de los sevillanos por el pésimo funcionamiento de la recogida selectiva" de residuos.

Según el PP, esta situación responde a "un problema general que en las últimas semanas se ha agravado en todos los distritos", especialmente en la recogida de vidrio y su "nefasta gestión, que está ofreciendo imágenes de continuos desbordes de sus contenedores, lo que provoca el aumento de la suciedad". "Hay contenedores que llevan hasta tres semanas sin recoger", ha alertado la concejal popular Evelia Rincón.

Durante los últimos días, según el PP, el partido ha hecho una "batida por todos y cada uno de los distritos comprobando que es un problema común que se repite en todos ellos, con especial incidencia en los barrios obreros, de los que Espadas solo se acuerda cada cuatro años para pedirles el voto", ha criticado Rincón.

"¿De qué sirve el compromiso de los sevillanos con el reciclaje si cuando llegan a los contenedores se los encuentran desbordados?", denuncia la edil Evelia Rincón. "Es una completa inutilidad que los sevillanos se preocupen por reciclar en sus casas y que, al final, el lamentable funcionamiento de Lipasam tire por tierra ese esfuerzo", añade.

Además, destaca que se ha incrementado el número de denuncias al 010 en este sentido, ya que "los sevillanos sienten que su compromiso por el medio ambiente y el reciclaje no vale para nada si, después, el gobierno municipal no se encarga de gestionar ese servicio". A su entender, la situación deriva en parte de que los talleres de Lipasam "están colapsados ante la avalancha de vehículos averiados, en torno a 200, que no pueden salir diariamente a realizar labores de limpieza".

"Hay numerosos triciclos y motocarros fuera de servicio, pero lo más preocupante es el gran número de baldeadoras que hay averiadas. Que no haya baldeadoras en funcionamiento se traduce en que la ciudad no se esté desinfectando en mitad de un escenario de pandemia que preocupa a todo el mundo y que tiene noqueado al alcalde, incapaz de reaccionar", alerta Rincón.

Por otra parte, ha criticado que Espadas "ha vuelto a dar marcha atrás en el modelo de gestión de la limpieza en la ciudad tras fracasar los planes pilotos puestos en marcha en 2017 y 2019", cuando el primer edil culpaba de las deficiencias del sistema de limpieza viaria a las mermas de plantilla de Lipasam durante la etapa de gobierno del PP.

"El último plan piloto aplicado por Espadas en el Distrito Norte ha sido un rotundo fracaso por la nula previsión de la dirección de la empresa y por la falta de medios para desarrollar las labores de limpieza. Los operarios carecían de suficientes instrumentos de trabajo como sopladoras y baterías para las mismas. Por eso, lo último que queda por ver es otra presentación donde anuncie una enésima reestructuración. Espadas se ha convertido en el hombre-anuncio que invierte más tiempo y esfuerzos en presentar planes que en llevarlos, posteriormente, a efecto", asegura.

Por último, y en un contexto en el que el alcalde señala la incorporación de 15 nuevas baldeadoras, Evelia Rincón ha alertado de que "los últimos vehículos que se incorporaron a la flota están continuamente estropeados, cuando no se pasan meses sin salir a operar porque no pasan la ITV".