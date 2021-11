El PP califica de "varapalo" a la gestión municipal el informe socioeconómico del Consejo Económico y Social de Sevilla

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado este martes el informe socioeconómico aprobado por el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS)" evidencia la ausencia de proyecto de ciudad del alcalde, que ha aumentado en sus años de mandato la brecha social y las desigualdades entre los barrios".

Así, Sanz ha resaltado que "el informe es un auténtico varapalo a la gestión municipal de Juan Espadas en un año tan complicado como el 2020, donde todos los indicadores analizados son negativos", y ha añadido que "el gobierno socialista es el responsable de que existan varias Sevillas a distintas velocidades, por su falta de inversiones y por las escasas oportunidades para el empleo que se generan".

En una nota de prensa remitida por el PP, el candidato popular ha recordado que varios agentes sociales han insistido en que "la pandemia no es solo la causa de los malos indicadores, y que muchos a los que no les afectaba directamente también habían bajado, por lo que Espadas no puede utilizar como excusa la crisis sanitaria y económica para justificar la inacción y la parálisis de los proyectos de la ciudad". En esta línea, ha apuntado que se trata de "un revés al alcalde por su nula capacidad para ejecutar los presupuestos en estos últimos años y para llevar a cabo medidas para atraer empleo".

Según Sanz, "es incomprensible que haya millones sin ejecutar de estos dos años atrás y que este 2021 aún no se haya llevado a cabo ni el 10% de las inversiones previstas", una situación que ha tachado de "inexplicable, sobre todo, cuando se ven todos los barrios con falta de limpieza, de seguridad, los parques abandonados, las calles en mal estado, la falta de infraestructuras y un sinfín más de problemas".

Asimismo, José Luis Sanz ha manifestado que "el desempleo, la destrucción de empresas, la usencia de infraestructuras que mejoren la movilidad, la improvisación del Plan Respira, la pérdida de población y la falta de políticas de viviendas retratan al alcalde Espadas, corroborando su escasa solvencia y que no ha tenido ni una mala palabra, pero ni una buena acción".

Por último, ha urgido a "un cambio en la gestión económica del Ayuntamiento". "Es necesario que se bajen los impuestos, como se viene pidiendo desde el PP, que se pongan en marcha medidas para atraer inversiones y empleo en la ciudad, que los créditos que se consignan año tras año para inversiones se ejecuten y que no se deje año tras año dinero sin gastar".