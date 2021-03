El PP de Carmona alega que no compete al alcalde presentar las cuentas al ser responsabilidad de la Intervención

CARMONA (SEVILLA), 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tras señalar el Grupo socialista del Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) que el portal público de rendición de cuentas (www.rendiciondecuentas.es), promovido por el Tribunal de Cuentas con la participación de la Cámara de Cuentas de Andalucía, refleja que el Ayuntamiento de dicho municipio, gobernado por el popular Juan Ávila, "no ha entregado los balances de 2017, 2018 y 2019", atisbando "falta de transparencia"; el PP ha avisado de que "la presentación de estos datos ante la Cámara de Cuentas es responsabilidad exclusiva de las intervenciones municipales, no de los alcaldes".

Ante dichas críticas del Grupo socialista, el Grupo popular del Ayuntamiento de Carmona ha defendido que "los alcaldes no son los responsables de la presentación de estas cuentas, sino que es una tarea que compete de manera exclusiva a las intervenciones y servicios técnicos económicos de los ayuntamientos", por lo que los populares acusan al portavoz del PSOE, Agustín Guisado, de "mentir descaradamente una vez más, intentando culpar al alcalde de una responsabilidad que no es suya y que no le compete en ningún caso".

"Con esta acusación infundada hacia el alcalde de Carmona, el portavoz del PSOE está tachando también de 'irresponsables' y de 'falta de transparencia' a los alcaldes socialistas de Sevilla, Osuna, Écija, Lebrija, Camas, Utrera, San Juan de Aznalfarache, El Viso del Alcor, por citar sólo algunos ayuntamientos de la provincia" en la misma situación, según el PP.

Es más, los populares esgrimen que el alcalde de Carmona "firmó una providencia de Alcaldía el 21 de febrero de 2019, rogando a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento" que se iniciasen "las actuaciones oportunas para proceder a cumplir con la normativa en el sentido de elaborar y rendir las cuentas pendientes de esta entidad local".

Así, acusan al portavoz del PSOE de "recurrir de nuevo a la descalificación como único argumento, ante su nula capacidad para presentar propuestas constructivas y reales" para el municipio, defendiendo que el Ayuntamiento de Carmona es "una referencia en materia de gestión económica responsable, pasando de tener una deuda de unos 20 millones de euros con el anterior gobierno del PSOE a contar en la actualidad con plena solvencia económica y registrando superávit económicos año tras año".