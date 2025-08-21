El PP celebra la inversión de 13 millones de la Junta que beneficia a 55 caminos rurales de 36 pueblos de Sevilla

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha celebrado la inversión de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de más de 13 millones de euros en la provincia de Sevilla para la optimización de un total de 55 caminos rurales pertenecientes a 36 términos municipales enmarcada en del Plan Itínere de la Junta.

Este plan pertenece a un programa que, en lo que respecta al conjunto de Andalucía, cuenta con una inversión de 130 millones de euros con los que se atiende a 359 municipios, optimizando más de 1.394 kilómetros de vías rurales desde 2020.

El vicesecretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del PP de Sevilla, Juan Jiménez, ha detallado en una nota que "los caminos rurales cumplen un importante papel en la comunicación entre las poblaciones y no sólo eso, sino que también son esenciales para el acceso a las explotaciones agrarias de las que viven muchas familias de la provincia, por lo que su mantenimiento y mejora es fundamental para quienes la utilizan de una u otra manera".

El vicesecretario del PP de Sevilla ha recordado que el Plan Itínere, también conocido como Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía, es un programa de la Junta de Andalucía cuyo objetivo es mejorar los caminos rurales que dan acceso a explotaciones agrarias, con el objetivo de ampliar su potencial productivo, así como su competitividad.

De esta manera, el epicentro de este plan es "la mejora de infraestructuras públicas y facilita el acceso a zonas rurales y superficies agrarias, beneficiando a su vez municipios con limitaciones específicas".