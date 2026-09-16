El PP critica que el Gobierno deje fuera a Sevilla de las inversiones para ampliar el aeropuerto

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez. - PP SEVILLA

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha criticado la decisión del Ministerio de Transportes de dejar al aeropuerto de Sevilla fuera de las inversiones destinadas a acometer grandes ampliaciones de las infraestructuras aeroportuarias.

Según han considerado en una nota de prensa, la confirmación por parte del ministro Óscar Puente de que Sevilla queda fuera de estas inversiones supone "un nuevo agravio a una provincia que lleva años reclamando al Ejecutivo central unas infraestructuras acordes con su importancia, su crecimiento y sus necesidades".

En este sentido, el presidente 'popular' ha señalado que una vez más, "Pedro Sánchez demuestra con hechos cuál es el lugar que reserva a nuestra provincia entre sus prioridades". "Este es el compromiso de Sánchez con nuestra tierra: promesas, desprecio y abandono", ha afeado.

Así, Ricardo Sánchez ha considerado "especialmente grave" que esta decisión afecte a una infraestructura estratégica como el aeropuerto de Sevilla, "una de las principales puertas de entrada a nuestra provincia". "No pedimos privilegios, sino que Sevilla reciba el trato que merece y que las decisiones del Gobierno de España estén a la altura de una de las grandes provincias de nuestro país", ha añadido.

Para el líder del PP de Sevilla, "lo ocurrido con el aeropuerto no es un hecho aislado", ya que mientras para otros territorios "hay grandes anuncios, inversiones y compromisos, para Sevilla siempre hay una excusa para esperar", ante lo que el presidente provincial del PP ha exigido explicaciones al secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación, Javier Fernández, para que explique "si va a ponerse del lado de los sevillanos, reclamando a Sánchez las inversiones que la ciudad merece, o si va a guardar silencio una vez más para no incomodar a los suyos".

Por último, ha subrayado que "Pedro Sánchez se ha convertido en el presidente más antisevillano de la historia de nuestro país", y ha lamentado que el PSOE de Sevilla sea "incapaz de levantar la voz ante los continuos agravios a nuestra tierra". "Desde el PP de Sevilla vamos a denunciar cada agravio y cada decisión que perjudique a nuestra provincia, ha indicado.