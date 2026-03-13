PP destaca la "gran acogida" de la campaña de firmas del 'Acuerdo por el Tren de Cercanías en la provincia de Sevilla'

Campaña de recogida de firmas para el 'Acuerdo por el Tren de Cercanías en la provincia de Sevilla' - PP SEVILLA

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado este viernes la "gran acogida que está teniendo entre los ciudadanos" la campaña de recogida de firmas para el primer 'Acuerdo por el Tren de Cercanías en la provincia de Sevilla', una iniciativa que ya cuenta con "miles de apoyos y a la que se han sumado hasta el momento más de 70 municipios sevillanos para exigir al Gobierno de España que ponga fin al abandono del transporte ferroviario en la provincia".

Según ha indicado el partido en una nota, entre los municipios que respaldan esta reivindicación se encuentran Dos Hermanas, Utrera, La Rinconada, Los Palacios, Pilas, El Cuervo o Carrión de Los Céspedes, lo que refleja "el amplio consenso social e institucional existente en torno a la necesidad de mejorar de forma urgente el servicio ferroviario".

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha subrayado que "la respuesta de los sevillanos está siendo contundente porque el caos ferroviario que vivimos es insostenible". En este sentido, ha asegurado que "cada firma es un mensaje claro al gobierno de Pedro Sánchez para que actúe de una vez y deje de dar la espalda a los usuarios del tren en nuestra provincia".

Asimismo, Sánchez ha asegurado que el objetivo de este acuerdo es "impulsar la elaboración y ejecución de un Plan Estratégico del Tren de Cercanías para la provincia de Sevilla, moderno y adaptado a su realidad territorial, que contemple financiación suficiente y un calendario real de ejecución".

"Los sevillanos llevan años sufriendo las deficiencias estructurales de la red de Cercanías, con frecuencias insuficientes, retrasos constantes e infraestructuras obsoletas. Una situación que, lejos de mejorar, se ha ido agravando con el paso del tiempo", ha lamentado el presidente provincial popular.

El acuerdo plantea medidas como la modernización de líneas, servicios e infraestructuras, la recuperación de estaciones en desuso, la ampliación de frecuencias y el cumplimiento de horarios, además del estudio para implantar nuevas líneas de Cercanías que permitan conectar mejor la provincia.

Ricardo Sánchez ha señalado que "no es de recibo que en pleno siglo XXI sigan existiendo municipios completamente desconectados del servicio ferroviario, como Las Cabezas de San Juan, o que continúen sin atenderse demandas históricas como la conexión de una línea de Cercanías entre Sevilla y Carmona que dé servicio también a toda la comarca de Los Alcores".

Además, ha recordado que se trata de un "proyecto respaldado por la Junta de Andalucía y por los ayuntamientos de la zona, que sigue sin avanzar por la falta de voluntad del ministro de Transportes y la falta de financiación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero".

En esta línea, ha lamentado "situaciones especialmente llamativas como la de Carrión de los Céspedes que, pese a contar con estación está excluido del servicio de Cercanías, lo que supone un grave perjuicio para sus vecinos y para otros municipios del entorno".

En este sentido, Ricardo Sánchez ha instado al ministro de Transportes, Óscar Puente, a "dejar a un lado la política del tuit y la confrontación constante en redes sociales y centrarse en lo verdaderamente importante, que es trabajar para resolver los graves problemas que sufren los usuarios del tren en la provincia de Sevilla".

"Los sevillanos no necesitan más polémicas en Twitter ni más excusas, necesitan inversiones, planificación y soluciones reales para un servicio ferroviario que lleva demasiado tiempo abandonado por el Gobierno de España", ha añadido.

"Este acuerdo nace de la sociedad sevillana y seguirá creciendo hasta que el Gobierno de España escuche a los usuarios y se comprometa con una Red de Cercanías digna para la provincia de Sevilla", ha concluido.