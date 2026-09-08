PP destaca que la gratuidad de Educación Infantil de 0 a 3 años beneficia a más de 24.000 familias sevillanas

La vicesecretaria de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del PP de Sevilla, Gloria Guillén - PP DE SEVILLA

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha remarcado la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil, después de que más de 24.000 menores de tres años hayan comenzado el curso 2026/27 en las escuelas infantiles de Sevilla con la gratuidad ya extendida a los tramos de uno y dos años.

Así, el 95% del alumnado sevillano de este ciclo disfruta ya de una educación pública y gratuita, en lo que supone "una apuesta decidida del Gobierno de Moreno por el fomento de la escolarización temprana y por facilitar la conciliación familiar y laboral", ha destacado la vicesecretaria de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del PP de Sevilla, Gloria Guillén, en un comunicado.

"El presidente de la Junta de Andalucía cumple con su palabra", ha afirmado Guillén, quien ha recordado que "este curso se da un paso más en la gratuidad total del ciclo de 0 a 3 años", una medida que ya se inició el curso pasado en el tramo de 2 años y que ahora se ha ampliado al de un año. "De la misma manera, la gratuidad completa se culminará el próximo curso con la inclusión de los 0 años", ha añadido.

La conciliación entre la vida laboral y familiar "no es solo palabras, sino hechos que se traducen en miles de euros de ahorro cada mes para las familias sevillanas", siendo éste, además, un sector que da trabajo a más de 15.000 personas, la mayoría mujeres, ha afirmado Guillén.

En Sevilla, un total de 24.062 menores de tres años inició el curso escolar el pasado día 3 de septiembre, 723 escolares más que el curso anterior, un crecimiento que corresponde en su mayoría al tramo de un año. De ellos, 22.777 alumnos ya cuentan con el servicio educativo gratuito, tanto en los centros de titularidad de la Junta como en los adheridos al programa de ayudas a las familias.

La dirigente popular ha valorado también "la magnitud de la red educativa": la provincia de Sevilla cuenta este curso con 610 centros y una oferta de 32.917 plazas, lo que permite "llegar a todos los rincones de la provincia y dar respuesta real a las necesidades de conciliación de las familias", ha explicado Guillén, quien ha recordado que la previsión es superar los 27.400 niños y niñas escolarizados a lo largo del curso.

Guillén ha reiterado el compromiso del PP con la ampliación de la gratuidad al tramo de cero años, prevista para el curso 2027/28, con la que "completaremos un ciclo educativo público y gratuito de 0 a 3 años que sitúa a las familias en el centro de la acción de Gobierno".