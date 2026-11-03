El PP destaca la inversión de la Junta en la provincia de Sevilla con 905,4 millones de los presupuestos para 2027

Ricardo Sánchez (PP) - PP

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado la inversión del Gobierno andaluz por la provincia de Sevilla, dado que el Proyecto de Ley de Presupuestos presentado recoge 905.447.897 euros.

Según ha indicado la formación en un comunicado, estas cuentas suponen un incremento del 431,5% respecto a 2019 que se traducen en proyectos concretos y con partida asignada.

Ricardo Sánchez ha destacado que "el impacto presupuestario desde la llegada de Juanma Moreno en 2019 ha sido de más de 5.630 millones de euros".

Entre otros asuntos, la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla contará con 250 millones de euros para continuar los tramos I, II y III, iniciar el tramo IV y licitar el V.

A ello se suman más de 70 millones para mejorar la Línea 1, 25,9 millones para el Tranvía de Alcalá de Guadaíra y 14 millones para el inicio de las obras del Área Logística de Majarabique (ubicada entre Sevilla y La Rinconada).

En materia de vivienda, se destinan para 2027 más de 78 millones al programa de Rehabilitación y Regeneración Urbana y más de 17,7 millones al Fomento del Parque de Viviendas Protegidas.

Además, hay 4,1 millones de euros en ayudas al alquiler para personas vulnerables, 2,5 millones para 38 viviendas en Utrera y 3,7 millones para el desarrollo del suelo del Parque Logístico de Carmona.

En Sanidad destacan 47,6 millones para obras y proyectos en los hospitales Virgen del Rocío, Muñoz Cariñanos, de la Mujer y La Merced de Osuna, y para los nuevos centros de salud de Utrera, Entrenúcleos, Coria y Guadalcanal.

Además, se destinan 9,18 millones de euros a continuar con el proyecto del nuevo centro de Protonterapia que se creará en el Hospital Muñoz Cariñanos.

En el área de Educación se recogen partidas presupuestarias para nuevos centros en Coria del Río (9 millones de euros), Entrenúcleos (6,9 millones), Dos Hermanas (6,7 millones) y La Algaba (6,6 millones), entre otros.

En Universidades, las cuentas de Andalucía detallan más de 386 millones de euros para la Universidad de Sevilla y 80,8 millones de euros para la Pablo de Olavide, entre otras partidas para diferentes proyectos, entre otros asuntos.