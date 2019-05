PP dice que el mitin es un "homenaje" a trabajadores de la Feria y compara al gobierno de Sevilla con el de Venezuela

Publicado 09/05/2019 13:56:45 CET

Beltrán Pérez dice que el Ayuntamiento quiere "prohibir el acto de un partido" y defiende que cumple la norma

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez, ha afirmado que el acto de inicio de campaña que su formación ha convocado esta noche en su caseta de la Feria de Sevilla es un "homenaje" a los trabajadores municipales en el Real y ha comparado al gobierno local con el de Venezuela por "intentar decirle a un partido lo que tiene que hacer".

Pérez ha realizado estas declaraciones después de que el Ayuntamiento de Sevilla haya advertido de que la ordenanza recoge que toda publicidad en la Feria está prohibida, tanto en las vías públicas de acceso a la Feria, en un radio de un kilómetro, así como en el interior del recinto ferial, "salvo en determinados casos y por acuerdo previo en Junta de Gobierno". Al respecto, el delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera (PSOE), pedía al PP que lo reconsidere al "desvirtuar la propia feria al usarla para su campaña electoral y saltarse el consenso que todos los grupos políticos y empresas".

Así, tras la presentación de los candidatos populares a las elecciones municipales, junto a la presidenta de PP de Sevilla, Virginia Pérez, el alcaldable hispalense ha dicho que es "obvio" abrir la campaña donde están los ciudadanos y en un espacio donde "hay trabajando miles de policías, de empleados de limpieza, bomberos, conductores de autobús, entre otros". "Todos los recursos del Ayuntamiento están volcados en el Real y en homenaje a ese trabajo hemos querido hacer ahí el inicio de campaña", afirma.

Además, advierte de que un gobierno municipal que "se presenta a unas elecciones e intenta influir sobre las decisiones de una de las opciones políticas es un gobierno que intenta hacer cosas que se parecen más a lo que se hace en Venezuela que aquí". En este sentido, incide en que las candidaturas dirimen sus diferencias ante la Junta Electoral y "nunca un delegado de Seguridad intenta influir o decirle a un partido lo que tiene que hacer".

Beltrán Pérez achaca esta actitud a una "pérdida de papeles" del gobierno local por el "nerviosismo que tienen" y subraya que la caseta es "la traslación de nuestra casa, donde se puede hacer lo que se considere oportuno y hasta donde irá sólo quien quiera asistir a la caseta". "Se cumple la normativa perfectamente y no se interfiere en la Feria", defiende.

Por último, agrega que se pasará "muy bien" en este inicio de campaña frente al "tono de amenaza y de intromisión de un gobierno municipal que quiere prohibir el acto de un partido, algo que solo pasa en Venezuela". "La alegría y las propuestas serán la base de esta campaña. Empezaremos como clara alternativa de gobierno y terminaremos como gobierno de la ciudad", concluye.

CENSURA QUE EL GOBIERNO QUIERA SER "JUEZ Y PARTE"

En la misma línea, Virginia Pérez asegura que no se hace nada que "contravenga" la ordenanza y que se ha obtenido una "valoración positiva" por parte de los técnicos a esta iniciativa. "Me parece completamente censurable que un gobierno pretenda ser juez y parte en la campaña, que busque la polémica donde no la hay y que se invente no se qué respeto sobre traiciones donde siempre hemos sido tremendamente escrupulosos. Nunca un gobierno municipal le ha dicho a un partido qué hacer", sentencia.

Según la presidenta 'popular', "la ordenanza dice que no se puede hacer publicidad comercial dentro del Real sino en un kilómetro aproximadamente, pero el PSOE hace el acto de campaña en el Acuario de Sevilla", un emplazamiento que asegura que está a un mínimo de un kilómetro del Real. "Si quiere cumplir escrupulosamente la ordenanza, de acuerdo a su interpretación, debe retirar también su acto", concluye.