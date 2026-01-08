El PP de Dos Hermanas (Sevilla) critica el presupuesto de la ciudad: "El Gobierno local está acomodado y sin proyecto"

La concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Ana Chocano. - PP

DOS HERMANAS (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Ana Chocano, ha afirmado que el presupuesto municipal para 2026 "retrata a un equipo de gobierno acomodado, sin proyecto y sin ambición para el futuro" de la localidad nazarena.

En una nota de prensa, Chocano ha señalado que las alegaciones al Presupuesto del Consistorio para este ejercicio presentadas por el Grupo Popular responden a "graves carencias" en las cuentas y a una "vulneración clara del derecho efectivo de información de la oposición y de miles de vecinos que merecen transparencia y respeto institucional".

"El PSOE gobierna desde la comodidad de la mayoría absoluta, sin diálogo y sin proyecto de ciudad. Se han acomodado y eso se nota en unos presupuestos que renuncian a transformar Dos Hermanas y se limitan a gestionar el día a día", ha señalado la portavoz popular.

Desde el PP critican que "no es razonable ni democrático" pretender que se analice un presupuesto de 164 millones de euros en apenas cinco días: "Eso no es participación, es una forma de silenciar a la oposición", ha subrayado la edil.

En cuanto al contenido del presupuesto, Chocano ha sido contundente: "Mientras el gasto corriente crece en casi 11 millones de euros, las inversiones reales caen en más de 12 millones. Menos inversión en barrios, menos limpieza en nuestras calles, estado deplorable de los contenedores de basura y menos seguridad en nuestras calles".

La portavoz popular ha criticado, además, la falta de explicaciones sobre el aumento del fondo de contingencia, la baja ejecución de las inversiones y la ausencia de un modelo claro de desarrollo para el municipio. "No hay un proyecto de ciudad detrás de estas cuentas. Solo inercia y comodidad", ha añadido la edil.

"Dos Hermanas es una gran ciudad y merece gobernantes con altura de miras, no acomodados y desmotivados después de 20 años en los sillones. Esta Gran Ciudad, necesita un alcalde implicado, no un 'fake' de Toscano". Al respecto, desde el Partido Popular reclaman un cambio de rumbo que apueste por "más inversión útil, menos gasto estructural, más apoyo a jóvenes, familias y autónomos y una política de vivienda real".

Ana Chocano ha concluido agradeciendo el trabajo de los servicios técnicos municipales y recordando que "nuestro objetivo es garantizar una gestión rigurosa, transparente y con visión de futuro, frente a un gobierno acomodado y sin proyecto".