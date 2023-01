El PP municipal califica el presupuesto de 2023 para Sevilla de "gran mentira"

SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha afirmado este lunes que "el presupuesto de 2023 es una gran mentira porque el alcalde Antonio Muñoz ni ejecuta los presupuestos ni sube las inversiones en la ciudad como anuncia". De la Rosa ha manifestado que "el presupuesto, al igual que ha ocurrido con el de 2022, quedará en papel mojado porque el alcalde es incapaz de ejecutarlos".

En esta línea, y en una nota de prensa remitida por su formación política, ha recordado que "a fecha del pasado 7 de diciembre solo se había ejecutado un 26,12% y habrían por ejecutar más de 100 millones de euros. Hasta el propio Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) en su informe alertaba de ello".

El portavoz 'popular' ha destacado que "el gobierno municipal del PSOE no está acreditado para hablar de presupuesto cuando hay barrios en los que no se ha ejecutado ni un 10% de las inversiones, cuando los barrios están abandonados, las calles sucias, arbolado sin cuidar, hay más de 100 millones sin ejecutar, los servicios públicos no funcionan, no hay suficientes policías locales, los servicios sociales están colapsados y decenas de proyectos paralizados".

"Problemas --a juicio del PP-- que no va a resolver este presupuesto ya que contempla una bajada de un 3,6% en las inversiones, por ejemplo", ha detallado De la Rosa. "Es indefendible que en un presupuesto con un aumento del 8% con respecto al ejercicio anterior venga recogida una reducción del 3,6% en las partidas de inversiones reales en un año clave, que debe ser de recuperación económica.

O que las inversiones en Lipasam y seguridad suban solo un 4%". De la Rosa ha concluido que "estamos ante un presupuesto continuista, que supone un engaño para la ciudad y los sevillanos. Un presupuesto con el que Sevilla no avanzará ni se llevarán a cabo las inversiones necesarias, un presupuesto que no mira por el interés general de la ciudad".