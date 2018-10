PP pide garantizar un Mercasevilla público y moderno, con Mercasa, y ayudas de protección a pequeños comercios

Publicado 10/10/2018 13:28:34 CET

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha advertido de la "preocupación e incertidumbre" existente entre los mayoristas y minoristas de Mercasevilla sobre el futuro del mercado central de la ciudad y ha exigido al gobierno del socialista Juan Espadas que garantice la continuidad de las instalaciones con carácter público y la permanencia de Mercasa en el accionariado.

En rueda de prensa, tras visitar las instalaciones junto al edil Alberto Díaz, Pérez ha apostado, además, por que el suelo se mantenga con la actual calificación de residencial y por que el montante obtenido de su venta se destine en su totalidad a crear "el merca más moderno a nivel estatal". "Es un asunto donde nos jugamos mucho como para seguir dejando pasar los plazos", advierte.

También, pide a Espadas que afronte "de manera decidida la pérdida de centenares de pequeños y medianos comercios" ante el cambio de hábitos de consumo de los ciudadanos y al "no poder competir con las grandes superficies". Así, insta a poner en marcha medidas de protección y de promoción de este colectivo.

"Las grandes superficies son bienvenidas, pero el pequeño comercio ha de estar protegido y el ayuntamiento ha de dar un paso al frente", sentencia, recordando medidas de su programa como ayudas a los autónomos para pagar la cuota mensual en caso de estar de baja por maternidad o enfermedad, por ejemplo.

Pérez ha criticado la situación de "interinidad" que afronta Mercasevilla y advierte de que, "si el Ayuntamiento no hace nada, en febrero de 2021 dejará de existir", por lo que pide al equipo de Espadas "ponerse a trabajar".

En este sentido, señala que esto lleva a la generación de "incertidumbre" en los mayoristas, ya que se condiciona la realización de inversiones o de traspasos del negocio porque "no saben qué pasará en dos años". "Hay instalaciones obsoletas, pero no se atreven a invertir, por ejemplo, en la modernización de las cámaras frigoríficas porque no saben si continuarán en ese espacio", detalla.

Respecto a Mercasa, insiste en que es necesaria su continuidad, pese a que el alcalde "llegara a decir durante un agrio debate plenario que era mejor seguir sin la sociedad estatal para que el Ayuntamiento fuera el único propietario de los terrenos". "De lo que se haga con los terrenos dependerá el futuro de Mercasevilla", advierte, matizando que "detraer fondos de una compañía que vende su suelo como principal activo supone descapitalizarla".