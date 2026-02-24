PP propone un Plan Extraordinario Provincial con 488 millones para reparar los daños del temporal en pueblos de Sevilla

La lluvia anega varias zonas de Lora del Río (Sevilla). Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha registrado una moción para su debate en pleno, en la que propone la creación de un Plan Extraordinario Provincial de Recuperación, Seguridad y Apoyo Económico, dotado con más de 488 millones de euros, destinado a reparar los daños ocasionados por el tren de borrascas en numerosos municipios de la provincia.

Según ha explicado la formación política en un comunicado, la iniciativa contempla movilizar parte del remanente de tesorería de 488.868.022 euros de los gastos generales de la institución provincial, con el objetivo de intervenir en infraestructuras, seguridad, apoyo económico y atención social.

El portavoz popular en la Diputación, Martín Torres Castro, ha señalado que "muchos municipios siguen afrontando importantes daños en carreteras, caminos rurales, espacios públicos y explotaciones agrícolas tras los temporales y necesitan respuestas inmediatas".

En este sentido, Torres ha criticado que el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, "mantenga más de 488 millones de euros en las cuentas provinciales mientras numerosos ayuntamientos siguen esperando apoyo para afrontar reparaciones urgentes". "No se entiende que la Diputación acumule un ahorro récord cuando los municipios tienen que hacer frente en solitario a los efectos de los temporales", ha añadido.

"El dinero existe y está disponible", ha subrayado, insistiendo en que desde el PP defienden "utilizar el ahorro de la propia Diputación para ayudar a los pueblos sin subir impuestos ni generar deuda". En esta línea, Torres ha reclamado al presidente de la Diputación que "deje a un lado la autopromoción permanente y los intereses partidistas y empiece a ejercer plenamente como presidente de todos los municipios de la provincia".

El portavoz popular ha señalado que "la Diputación no puede convertirse en una herramienta de propaganda política, mientras hay ayuntamientos que necesitan inversiones urgentes y apoyo real para recuperar infraestructuras y garantizar la seguridad de sus vecinos".

El Plan propuesto por el Grupo Popular contempla, entre otras medidas, ayudas para la reparación de caminos rurales, fondos extraordinarios para la recuperación de vías públicas y edificios municipales afectados por lluvias e inundaciones, inversiones en infraestructuras de drenaje y prevención frente a inundaciones, así como el refuerzo del mantenimiento de la red de carreteras provinciales.

Asimismo, la iniciativa incluye un programa de apoyo económico dirigido a sectores especialmente perjudicados, como el comercio ambulante, el sector agrícola, ganadero y de la flor cortada, además de la ampliación del Plan Provincial de Exclusión Social para atender nuevas situaciones de vulnerabilidad derivadas de los daños ocasionados.

El Grupo Popular también plantea el refuerzo del Consorcio Provincial de Bomberos, con más recursos humanos y materiales y la creación de unidades especializadas en emergencias por inundaciones, así como la activación anticipada del Plan de Inversiones Provinciales 2026 para agilizar actuaciones urgentes en los municipios.

Para el portavoz popular, "este plan no solo permitirá recuperar infraestructuras dañadas, sino también mejorar la prevención y la capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos cada vez más frecuentes".

Por último, Torres ha subrayado que desde el PP esperan que "el resto de grupos políticos apoyen una propuesta que responde a una necesidad real de los municipios sevillanos y que busca únicamente ayudar a nuestros pueblos y a sus vecinos".